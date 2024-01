Balneari, Confindustria nautica e Assonat riammesse in giudizio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio di Stato non poteva negare la legittimazione a stare in giudizio nella causa “balneari” a Confindustria nautica e Assonat in quanto portatrici di interessi legittimi. Le Sezioni unite della Cassazione hanno così accolto il ricorso delle associazioni, annullando con un rinvio la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, ha escluso «posizioni soggettive differenziate, qualificabili come interessi legittimi». Un verdetto che si traduce in una negata possibilità ad essere parti nei procedimenti che hanno portato alla definitiva bocciatura delle richieste di proroga delle concessioni balneari.

Il ricorso

Confindustria Nautica e Assonat Confcommercio avevano fatto ricorso alle Sezioni unite della Suprema corte contro la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che aveva fissato termini di decadenza delle concessioni marittime e regole per la loro assegnazione. «L’Adunanza Plenaria del CdS - scrivevano nel ricorso - si è attribuita un potere legislativo per disciplinare direttamente la materia dell’affidamento delle concessioni come se fosse priva di ogni disciplina nazionale e le scelte e le valutazioni espresse dal Parlamento non fossero mai esistite e potessero essere sostituite da quelle effettuate da una sentenza».Il Consiglio di Stato aveva disposto la cessazione al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime il regime di proroga, specificando anche che «eventuali proroghe del termine debbano considerarsi in contrasto con il diritto dell’Unione e quindi immediatamente non applicabili a opera del giudice e di qualsiasi organo amministrativo».Per palazzo Spada però i ricorsi erano inammissibili.



Le condizioni per intervenire

Diverso il parere delle Sezioni unite che ricordano che le condizioni grazie alle quali la legittimazione attiva a intervenire nel processo amministrativo, anche in appello, è possibile. E questo accade quando «la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione, che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; restando preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse astratto al corretto esercizio dei poteri amministrativi o per mere finalità di giustizia» Chiarito il quadro la Cassazione afferma che « estromettere dal giudizio l’associazione Confindustria Nautica e Assonat rivelino non un mero e incensurabile error in procedendo ma, al contrario, un diniego in astratto della tutela giurisdizionale connessa al rango dell’interesse sostanziale (legittimo) fatto valere dagli enti ricorrenti, con l’effetto di degradarlo a interesse di mero fatto non giustiziabile». Ora Palazzo Spada dovrà rivedere il giudizio.

La nota di Confindustria nautica

Confindustria Nautica affida la sua soddisfazione ad una nota «Si tratta di una seconda vittoria, ancora più rilevante di quella ottenuta dalle associazioni balneari del dicembre scorso - commenta il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi - poiché in questo caso abbiamo impugnato la sentenza di merito che aveva dato applicazione ai criteri che fin da subito abbiamo ritenuto erronei e fuorvianti. L’ulteriore censura rispetto alle decisioni del Consiglio di Stato deve far riflettere la politica cui, in particolare per la nautica da diporto, chiediamo di riconoscere quanto stabilito dalla stessa Direttiva Bolkestein e cioè la non applicabilità alla portualità turistica»