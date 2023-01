Balneari, il governo lavora a un provvedimento, ma serve il via libera dell'Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quello dei balneari non è l’unico nodo che da martedì dovrà essere sciolto dal governo relativamente agli emendamenti al decreto Milleproroghe. Tuttavia l’inaspettata retromarcia del partito di Giorgia Meloni sul dossier delle concessioni, e la decisione di FI e Lega di tenere fermo il punto, impone la necessità non solo di una mediazione tra i partiti della maggioranza, ma anche quella di non intaccare il rapporto con una delle categorie che il centrodestra ha sempre ritenuto come propria base elettorale, evitando il bis dei benzinai.

Martedì al via esame emendamenti segnalati dai gruppi

Martedì le commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato inizieranno e esaminare i circa 200 emendamenti “segnalati” dai gruppi, rispetto ai 1.320 inizialmente presentati. Se Fdi, Lega e Fi avevano tutti e tre presentato emendamenti che eliminavano il termine del 31 dicembre 2023 come limite di validità delle attuali concessioni per gli stabilimenti balneari, Fdi non ha però inserito il proprio tra i segnalati, il che implica che non verrà discusso e votato. Un dietrofront che molti commentatori hanno spiegato come la volontà del partito della premier di evitare lo scontro con il Consiglio di Stato e con l’Ue, che avevano imposto una data certa per la validità delle attuali concessioni e il passaggio ad un regime di messa a gara. «Abbiamo stilato una serie di emendamenti» sul tema dei balneari «ma abbiamo ora deciso di non segnalare il nostro, dopo che il governo ci ha fatto sapere che vi è un provvedimento in itinere, abbiamo avuto rassicurazioni su quella che resta una questione prioritaria». Così Lavinia Mennuni, senatrice di Fdi.

Balneari: Meloni,direttiva sbagliata, soluzione sia strutturale



«La questione è complessa non ho cambiato sul tema della difesa dei balneari da una direttiva (Bolkestein, ndr) che non andava applicata, quello che ora si tratta di capire è quale sia la soluzione più efficace a livello strutturale. Io immagino una soluzione non temporanea, convocheremo le associazioni dei balneari prima del voto degli emendamenti per capire se è più efficace la proroga o altre soluzioni, il mio obiettivo è mettere in sicurezza quegli imprenditori» ha chiosato in mattinata la premier Giorgia Meloni da Algeri



Fi e Lega: emendamento sui balneari tra i segnalati

Ma come hanno confermato Gianmarco Centinaio della Lega e Maurizio Gasparri di Fi, i partiti alleati hanno inserito tra i propri emendamenti segnalati quelli sui balneari. Gasparri in particolare ha detto che Fi «difende con convinzione» almeno lo spostamento di un anno della dead line del 31 dicembre prossimo. «Bisogna completare la mappatura - ha spiegato -. Serve tempo. Se poi il governo invece è in grado di garantire una soluzione rapida che risolva tutti i problemi con il consenso delle categorie, noi saremo i più felici del mondo». E anche Centinaio ha confermato che l’emendamento a sua prima firma sarà tra quelli segnalati dalla Lega e quindi dovrà essere votato, il che implica il rischio di spaccatura al momento del voto.

Balneari, Ue: in contatto con l’Italia su attuazione impegni

Ma per trovare un accordo serve una trattativa con l'Ue. La Commissione europea è «in contatto con le autorità italiane» anche in vista dell’attuazione dei loro impegni». Lo ha detto una portavoce dell’esecutivo Ue rispondendo a una domanda sulla possibilità che il governo proceda con una nuova proroga delle concessioni balneari oltre il 2023. «Stiamo seguendo molto da vicino» le «recenti discussioni in Italia sulla riforma della legge sulla concorrenza adottata lo scorso anno e anche quale potrebbe essere l’impatto» per le «concessioni balneari», ha evidenziato. Bruxelles ha aggiunto che le concessioni balneari non fanno parte formalmente degli obiettivi del Pnrr.