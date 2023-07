Balneari, Mes, salario minimo, casi Santanchè e Sgarbi: settimana calda per il governo

Meloni: Santanchè? Mercoledì sarà in Aula e chiarirà sua posizione

Caso Santanchè, il rischio di una mozione di sfiducia individuale

Ci sono poi delle grane mediatiche, che potrebbero avere pesanti ripercussioni politiche. Alla vigilia di una settimana difficile che la vedrà nell’Aula del Senato, mercoledì 5 luglio, costretta a chiarire le accuse emerse dall’inchiesta di Report sulla conduzione dei suoi affari la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha ostentato sicurezza. «Non ho alcun tipo di imbarazzo per l’inchiesta di Report. Mercoledì prossimo andrò in Senato a rispondere tranquillamente a tutto», ha detto Santanchè. Troppa sicurezza, secondo l’opposizione, che l’ha accusata di “spavalderia”. È anche probabile che si punti sulla presentazione di una mozione di sfiducia individuale.

... e quello Sgarbi: Pd chiede che Sangiuliano riferisca in parlamento

Il caso Santanchè non è però il solo finito sotto l’attenzione dei media. «Sessismo e turpiloquio sono sempre inammissibili». È quanto sottolineato dal ministro della Cultura Sangiuliano, dopo le polemiche sollevate dalla serata al MAXXI per le dichiarazioni del sottosegretario Vittorio Sgarbi. «Ancora di più da parte di chi rappresenta le istituzioni», ha aggiunto il ministro. Il Pd è in pressing: chiede che Sangiuliano riferisca in parlamento su quanto è accaduto. «Le sue parole sono gravissime. La premier Meloni non può tacere», hanno messo in evidenza i Dem in una nota. «Concordo con Sangiuliano ma al MAXXI era uno spettacolo, ho risposto da futurista. Il ministro stia dalla parte di Marinetti», la replica di Sgarbi.

Migranti, salta intesa nell'Ue

Migranti, Schlein: «Governo ci isola in Europa». Mercoledì Meloni a Varsavia

Tra i temi di scontro tra Governo e opposizioni anche quello della gestione dei flussi migratori. In occasione del Consiglio europeo della settimana scorsa la premier Giorgia Meloni ha tentato di mediare con Mateusz Morawiecki e Viktor Orban, rispettivamente leader polacco e ungherese che hanno tenuto sotto scacco gli altri paesi Ue opponendosi alle conclusioni sul patto sulla migrazione già siglato a Lussemburgo. Ma la mediazione non è riuscita, tanto che la segretaria del Pd Elly Schlein in un’intervista a La Repubblica ha attaccato la linea dell’esecutivo. «Purtroppo - ha sottolineato - siamo isolati e lo saremo sempre di più, se Giorgia Meloni continua a scegliere gli amici sbagliati. Oggi voltano le spalle alla premier Orban e Morawiecki, gli alleati nazionalisti. Poco male, se non fosse che a pagare le conseguenze sarà l’intero Paese».Ancora scossi dai postumi dello scontro politico sui migranti, i Conservatori di tutta l’Ue si riuniranno a Varsavia dal 4 al 9 luglio. Meloni è attesa mercoledì nella capitale polacca, nella veste di presidente dell’Ecr.

Le mosse in vista delle Europee

E questo incontro si inserisce nel contesto delle scelte strategiche dei partiti della maggioranza in vista delle elezioni Europee del 2024. Lunedì 3 luglio Matteo Salvini incontra Le Pen. Un faccia a faccia che può essere fonte di problemi futuri nella coalizione che sostiene l’esecutivo dopo che il leader della Lega, giocando d’anticipo, ha chiesto a gran voce, attraverso un’intervista, che il centrodestra si presenti unito in un patto di ferro - addirittura un accordo scritto - alle prossime elezioni europee del 2024. Anche qui silenzio da casa Meloni che però certamente non incontrerà Marine Le Pen. Ma in maggioranza le reazioni alla proposta di Salvini si intrecciano tra sorpresa e indifferenza.

Rincari biglietti aerei, Mister prezzi convoca le compagnie

Tra i dossier anche quello dei rincari dei biglietti aerei. In questo caso la questione non riguarda la dialettica tra maggioranza e opposizione, ma le soluzioni che l’esecutivo Meloni intende mettere in campo con l’aumento dei prezzi dei trasporti aerei che, secondo l’Istat, hanno registrato un aumento del 43,2% nella prima parte dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Tant’è che “Mister prezzi” Benedetto Mineo ha convocato martedì 4 luglio, su input del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, i rappresentanti delle principali compagnie aeree che hanno registrato i rincari più consistenti.