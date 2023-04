Balneari, oggi la sentenza della Corte Ue: ecco qual è la posta in gioco per l'Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul tema delle concessioni balneari e del rispetto della direttiva Bolkestein l’Italia ha un ruolo abbastanza delicato: quello di “osservato speciale”, sotto la lente della Commissione europea. Bruxelles è in pressing: chiede che il governo trovi «urgentemente» una soluzione per salvaguardare la concorrenza e garantire la «trasparenza» e l’«imparzialità» delle procedure di gara. La partita sui balneari si intreccia con le altre che l’Italia sta giocando con l’Ue: dalla terza rata del Pnrr al Mes, al Patto di stabilità.

La mossa di prorogare di un anno le concessioni

A dare fuoco alle polveri del lungo confronto sull’asse Roma-Bruxelles nelle ultime settimane è stato il decreto Milleproroghe, con il via libera all’ulteriore dilazione di un anno - fino al 31 dicembre 2024 - delle concessioni (termine differibile di un ulteriore anno in caso di contenziosi o impedimenti per i Comuni che devono chiudere le procedure di gara). Un rinvio che, in quanto del tutto contrario alla linea delineata dalla Commissione europea, non è “andato giù” al commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton.

La sentenza della Corte di giustizia europea

In queste ore il puzzle, già complicato, si arricchirà di un nuovo, determinante “tassello”: oggi, giovedì 20 aprile, prenderà la parola la Terza sezione della Corte di giustizia europea. Il giudice di Lussemburgo si esprimerà sul ricorso dell’Autorità italiana per la concorrenza contro le proroghe concesse senza appalto pubblico da Ginosa (Taranto), un piccolo comune della costa tarantina per il quale sono le norme nazionali ad avere la meglio su quelle europee. All’esame della Corte ben nove quesiti del Tar Puglia.

Le possibili conseguenze

La decisione «potrebbe avere delle conseguenze» che, secondo fonti della Commissione, l’Italia - al pari di altri Paesi sotto infrazione come Spagna e Portogallo - non potrà esimersi dal prendere in considerazione per decidere che strada imboccare. Anche perché i giudici chiariranno una volta per tutte se la Bolkestein sia «valida e vincolante» per tutti i Ventisette, pur essendo stata adottata a maggioranza e non all’unanimità, o se lasci «spazi discrezionali» nell’applicazione. Il dilemma sta tutto nell’accettare o meno di fare quelle gare «trasparenti e non discriminatorie» previste dell’Ue.

Lo spettro della lettera di Bruxelles

Se la Corte deciderà che va applicata la direttiva sui servizi, è probabile che a stretto giro venga inviata a Roma la lettera che la Commissione tiene da tempo nel cassetto, con la richiesta di conformarsi al diritto europeo. Bruxelles, che ha aperto nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione nel 2020, rimproverandoci di chiudere alla libera concorrenza il settore delle aziende balneari, potrebbe dunque inviare a Roma un parere motivato, con il quale presentare richiesta formale di conformarsi al diritto europeo. Il governo avrebbe due mesi di tempo, quindi fino a tutto giugno. Poi, se da parte dell’Italia non dovesse arrivare una “soluzione”, Bruxelles potrebbe ricorrere al “pugno duro”. Ovvero il fatto che Roma risulta inadempiente nell’applicazione della direttiva sui servizi nel mercato europeo comune (direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE) verrebbe segnalato alla Corte di giustizia Ue. Insomma, l’Italia verrebbe deferita, e rischierebbe una multa salata.