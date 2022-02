Balneari: verso stop a proroga da 2023. Gare legate a investimenti, freno al caro-ombrellone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stop al regime di proroga, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso. Dal 1 gennaio 2024 le concessioni balneari saranno messe a gara. Prevedendo investimenti per migliorare la qualità dei servizi - la condizione sine qua non per ottenere la concessione - e interventi ad hoc contro il “caro-ombrelloni”, con prezzi più equi. Questa la linea che dovrebbe essere adottata dal Consiglio dei ministri atteso nel pomeriggio di martedì 15 febbraio e non ancora convocato. La norma dovrebbe prevedere anche misure “paracadute” per i proprietari di piccoli lidi balneari e per chi ha mutui da sostenere per investimenti fatti di recente.

Emendamenti alla delega all’esame del Senato

Lo schema dovrebbe essere lo stesso approvato con la riforma del Consiglio superiore della magistratura: via libera da parte dell’esecutivo a un pacchetto di emendamenti alla delega sulla concorrenza (riforma “abilitante” prevista dal Pnrr) , all’esame del Senato, da consegnare poi alla discussione in Parlamento.

Prima del Cdm, intorno alle 16:15, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini incontrerà i rappresentanti di Regioni, Province (Upi) e Comuni (Anci), dopodiché intorno alle 17 si aprirà la riunione del Consiglio dei ministri che dovrà discutere le misure in materia di concessioni balneari.



Tassello mancante della riforma della concorrenza

In arrivo, dunque, nuove regole per le spiagge: un po’ a sorpresa, in una settimana che doveva essere concentrata sugli interventi contro il caro bollette - il dossier dovrebbe approdare sul tavolo di un Consiglio dei ministri venerdì 18 febbraio - , il premier Mario Draghi porta in Consiglio dei ministri la riforma delle concessioni balneari, il tassello mancante della riforma della concorrenza, e anche quello più “sensibile” per i partiti della larga maggioranza che lo sostengono. L’obiettivo dichiarato del governo è di uscire dal regime di proroga ripristinando le gare, tutelando però gli investimenti fatti e le piccole realtà, le imprese familiari che gestiscono singoli stabilimenti.

La sentenza del Consiglio di Stato e il limite per il regime di proroga al 31 dicembre 2023

Il presidente del Consiglio in autunno aveva promesso un intervento dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che già a novembre aveva posto come limite per il regime di proroga al 31 dicembre 2023. Ma il nodo è stato via via rinviato, per far decantare le tensioni tra le forze politiche e per consentire un confronto con le categorie, e ora l’Italia corre il rischio di una maxi sanzione Ue (Fdi invita il governo a trattare con Bruxelles per “disapplicare” la direttiva Bolkestein).