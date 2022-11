Balocco diversifica negli snack, nuovi sbarchi in tutta Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono passati meno di tre mesi dalla scomparsa di Alberto Balocco, amministratore delegato e presidente di una delle aziende storiche del comparto dolciario in Piemonte. Oggi Alessandra Balocco ha preso il suo posto alla guida dell’azienda. E meno di un mese fa la figlia maggiore di Alberto, Diletta Balocco, ha iniziato il suo percorso in azienda. «Quello che è successo è drammatico – racconta Alessandra Balocco – ma abbiamo potuto affrontare e superare tutto questo perché Alberto non era un uomo solo al comando. Lui era il nostro allenatore e diceva sempre, per scherzo, di non saper giocare a calcio ma di riuscire a motivare, coordinare, indicare gli obiettivi e guidare l’intera squadra».

Che cosa è oggi la Balocco?

Abbiamo circa 500 addetti e un fatturato previsionale che quest’anno supererà i 200 milioni di euro. All’inizio del Duemila abbiamo avviato una diversificazione importante, affiancando alla produzione di dolci per le ricorrenze, pandori, panettoni e colombe, anche la linea dei frollini per la prima colazione. Oggi siamo alla soglia di un nuovo passaggio industriale, che ha come obiettivo quello di far crescere la penetrazione sui mercati esteri che oggi assorbono il 14% della produzione.

Cosa state studiando?

Stiamo lavorando allo sviluppo di nuove tipologie di biscotti porzionati che presenteremo al sul mercato presumibilmente nel secondo semestre 2023. Si tratterà di prodotti fruibili anche come snack fuori pasto, vogliamo utilizzare questa proposta per consolidare e crescere soprattutto sui mercati stranieri, dove il biscotto per la colazione è poco utilizzato. L’idea è di fare tesoro della nostra esperienza nel comparto dolciario per realizzare prodotti nuovi, adatti anche al consumo fuori casa, con visual carton per un’ottimale esposizione a scaffale o a banco. Siamo all’inizio di un percorso che vediamo come una estensione del business dei frollini.