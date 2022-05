Balza Interpump dopo primo trimestre oltre le attese e guidance migliorata per il 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Interpump Group riaggancia i 41 euro per azione, per un capitalizzazione di 4,5 miliardi, grazie ai risultati del primo trimestre migliori delle previsioni e alle buone prospettive per il 2022. Il titolo beneficia dei giudizi delle case di investimento, tra cui Equita Sim che ha alzato la raccomandazione a «buy» con un target di prezzo di 47 euro. «Primo trimestre leggermente sopra le attese e Ceo fiducioso sul secondo trimestre» sintetizza Bestinver. Il primo trimestre del gruppo di pompe ad alta pressione ha portato 488,7 milioni di ricavi (+30,1%), un margine operativo lordo di 114,2 milioni (+24,9%) e un utile di 66,1 milioni (+22,8%).

Nel corso della presentazione dei risultati agli analisti, il management ha sottolineato l'incremento del 20% del portafoglio ordini da inizio anno che ha portato le commesse a coprire il 75% circa delle vendite annue, ha evidenziato i progressi nell'integrazione con White Drive acquisita nel 2021 e ha alzato la guidance sui ricavi 2022: i ricavi sono attesi crescere in doppia cifra (mentre la precedente indicazione era «high-single digit», cioè intorno all'8-9%) con margini vicini ai livelli del 2021. Nello scorso esercizio il rapporto tra ebitda e ricavi si è attestato al 23,7%. «Nonostante il peggioramento del quadro macro, siamo ora più fiduciosi sulla capacità di Interpump di guadagnare quote di mercato - è il commento di Equita Sim - Vediamo anche l`integrazione di White Drive e l'M&A come opzioni di crescita credibili».