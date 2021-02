Balza Leonardo in Borsa, sale attesa per decisione su Ipo Drs

(IMAGOECONOMICA)

Balza Leonardo - Finmeccanica in attesa di decisioni ufficiali sull'Opa della controllata Drs a Wall Street, decisioni attese - in ogni caso - a breve, se saranno confermate le indiscrezioni di un cda previsto per metà settimana che dovrebbe dare il semaforo verde all'operazione. Il rally dell'azione, peraltro, è favorito anche da un movimento a livello europeo sui comparti ciclici e anche del settore difesa, visto che a Parigi Airbus viaggia in rialzo di oltre il 2%. Il titolo a Piazza Affari balza di oltre cinque punti percentuali sulla prospettiva di un collocamento, anticipato rispetto alla scadenza prevista di giugno, che potrebbe riguardare il 40% del capitale e portare in cassa al gruppo italiano della difesa oltre 2 miliardi di euro.

Tutto ciò implica una valutazione della controllata pari a 3,5 miliardi anche se - secondo gli analisti di Akros - guardando i numeri dei competitor si potrebbe arrivare anche un pochino più su. Nel dettaglio, argomentano, Drs chiuderà il 2021 con un fatturato record di 2,7 miliardi e un Ebit di 240 milioni: applicando i multipli medi di Raytheon e Thales si potrebbe arrivare anche a una valutazione di 3,8 miliardi. Conclusione di Akros: "Leonardo resta estremamente sottovalutata come azione e confermiamo un Buy con target price a 9 euro".

Settimana scorsa, commentando i rumors usciti sulla stampa, Leonardo aveva dichiarato che "come di consueto, valuta costantemente diverse opzioni in un'ottica di creazione di valore per i propri azionisti, tra cui la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo Drs" e che comunque, "nessuna decisione formale in merito è stata presa".

