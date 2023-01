Balza Saipem grazie a nuovi contratti offshore per quasi 1 miliardo di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il titolo Saipem vola a Piazza Affari, dove è la migliore del Ftse Mib dopo essersi aggiudicata due contratti offshore per un valore complessivo di circa 900 milioni di dollari. A dare ulteriore slancio è anche il rialzo del petrolio, che va verso la seconda settimana di guadagni consecutiva sull'ottimismo di una ripresa della domanda cinese. Il primo contratto, in partnership con Aker Solutions, è stato aggiudicato da TotalEnergies per il progetto di sviluppo di Lapa Southwest, un giacimento petrolifero in acque profonde nel bacino di Santos in Brasile. L'altro contratto è stato assegnato da Equinor per il progetto Irpa Pipeline, in acque profonde nel Mare di Norvegia, e consiste nell'installazione di una condotta sottomarina.

Analisti: «Conferma forte incremento in segmento offshore»

Secondo gli analisti di Intermonte si tratta di «notizie positive», visto che sono «i primi contratti annunciati nel 2023, che confermano il forte order momentum nel segmento offshore». Secondo le stime, l’order intake del quarto trimestre 2022 dovrebbe aver raggiunto circa 6,5 miliardi di euro, per un totale di 14,1 miliardi nel 2022. Anche per Equita i contratti possono dare sostegno al titolo: «Rappresentano il 15% della raccolta ordini stimata per l'E&C offshore. Riteniamo che i contratti assegnati possano avere una marginalità a doppia cifra con un contributo più significativo sulle stime nel 2024 (circa il 3%-4% a livello di Ebitda di gruppo)», hanno detto gli esperti.