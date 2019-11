Balzano i profitti di Unipol che consolida Bper Il gruppo Unipol ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con un utile di 923 milioni di euro, in crescita rispetto agli 843 milioni del 2018, grazie agli effetti del consolidamento a patrimonio netto della partecipazione in Bper, pari a 413 milioni. Sempre sul fronte assicurativo, Cattolica ha registrato nei nove mesi un utile operativo in discesa e profitti netti in aumento in un quadro complicato dagli eventi atmosferici di Laura Galvagni

(Imagoeconomica)

Per UnipolSai profitti netti normalizzati in leggera crescita a 576 milioni (+1,8%). Ma un utile reported in forte contrazione a 509 milioni (in calo del 40%) come conseguenza di oneri straordinari per accordi sindacali e complice il fatto che lo scorso anno era stata registrata una plusvalenza da 309 milioni per la cessione della partecipazione in Popolare Vita.

Sul fronte della raccolta, a perimetro omogeneo, questa si è attestata a 10 miliardi (+23,4%), di cui il Danni a 5,7 miliardi (+2,7%) e il Vita a 4,3 miliardi (+39,9%) mentre il combined ratio di gruppo è salito al 94,1% dal 93,5% del 30 settembre 2018. Infine, sul fronte patrimoniale, resta solido il Solvency Ratio individuale che è salito al 278% (dal 253%) e quello consolidato al 249% (dal 202%).

La controllante Unipol, ha registrato invece profitti netti normalizzati per 577 milioni (+14,6%). Ben più alto l’utile netto reported dei nove mesi balzato a 923 milioni (+9,5%) come effetto di diverse poste straordinaria. In particolare, va tenuto conto del primo consolidamento a patrimonio netto del gruppo Bper (effetti positivi per 413 milioni), degli oneri legati ad accordi sindacali (88,5 milioni lordi) e per il 2018 la maxi plusvalenza (309 milioni) su Popolare Vita.

La raccolta diretta assicurativa è pari 10 miliardi (+16%), di cui il Danni 5,7 miliardi (+2,7%) e il Vita 4,3 miliardi (+39,9%). Il Combined Ratio peggiora leggermente dal 93,5% di un anno fa al 94,1% mentre il Solvency Ratio consolidato è salito al 179% dal 163%.

Nelle altre attività del gruppo UnipolRec, che gestisce crediti in sofferenza, ha registrato incassi per 83 milioni (31% del valore lordo) e ha un valore lordo di libro di 3,6 miliardi a fronte di un utile netto nei nove mesi di 11 milioni.