Balzo dell’Isee nel 2020: chiedono aiuti e sconti 9,5 milioni di famiglie Settimana decisiva per rinnovare l’Isee senza perdere le prestazioni sociali agevolate di gennaio. Il numero delle famiglie che hanno chiesto l’indicatore della situazione economica è cresciuto del 20% nell’anno appena finito di Michela Finizio e Valentina Melis

(saksit - stock.adobe.com)

Settimana decisiva per rinnovare l’Isee senza perdere le prestazioni sociali agevolate di gennaio. Il numero delle famiglie che hanno chiesto l’indicatore della situazione economica è cresciuto del 20% nell’anno appena finito

4' di lettura

Si apre oggi l’ultima settimana utile per rinnovare l’Isee delle famiglie che godono di prestazioni sociali agevolate, se non vogliono perdere il beneficio, almeno per il mese di gennaio. L’indicatore che fotografa la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo - usato sempre più spesso come filtro per accedere a tariffe agevolate, sussidi e bonus di varia natura - scade infatti il 31 dicembre dell’anno di rilascio. Tutti coloro che hanno chiesto il calcolo dell’indicatore nel 2020, dunque, devono rinnovarlo. Per fare un esempio, 1,2 milioni di famiglie che percepiscono il Reddito o la pensione di cittadinanza, se non rinnovano l’Isee entro gennaio, perdono una mensilità del sussidio, che vale, in media, 532 euro.

Che i primi tre mesi dell’anno siano i più caldi nella corsa all’Isee, lo confermano anche i dati Inps: nel primo trimestre del 2020 sono state presentate ben 3,9 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu), la domanda che serve a ottenere l’Isee, pari al 41,2% di quelle trasmesse in tutto l’anno. In particolare a gennaio 2020 ne sono state registrate 2,1 milioni.

Loading...

Il boom dell’Isee nel 2020

Il difficile anno che si è appena chiuso è stato da record anche per l’Isee: lo hanno chiesto 9,5 milioni di famiglie, con un aumento del 20% rispetto al 2019. In pratica, hanno attivato il calcolo dell’indicatore per accedere a prestazioni sociali agevolate o bonus 1,6 milioni di famiglie in più rispetto all’anno prima.

A spiegare questo balzo sono una serie di fattori. Innanzittutto, la maggiore richiesta di aiuti: le famiglie che hanno percepito almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza, nel 2020, sono state 1,58 milioni, in crescita del 42,6% rispetto al 2019, con una spesa mensile per lo Stato che supera i 600 milioni già da maggio 2020.

IL BOOM DELLE PRATICHE Loading...

L’emergenza economica seguita alla pandemia e i numerosi bonus che sono stati introdotti per venire incontro alle difficoltà delle famiglie hanno sicuramente contribuito a spingere le domande di Isee, anche per nuclei non in condizione di povertà grave: sono oltre 600mila, ad esempio, le famiglie che hanno ottenuto il Reddito di emergenza (Rem), una misura alternativa al reddito di cittadinanza, erogata prima in due tranche mensili da 400 euro ciascuna (Dl «Rilancio», 34/2020) , poi con la chance di un’altra mensilità (Dl «Agosto», 104/2020) e infine di due ulteriori quote (Dl «Ristori» 137/2020). Per questo aiuto serviva un Isee sotto 15mila euro, più elevato dunque, della soglia di 9.360 euro prevista per il reddito di cittadinanza. Ha determinato un forte aumento delle domande di Isee anche il bonus vacanze, introdotto sempre dal decreto «Rilancio»: un contributo fino a 500 euro da spendere per soggiorni in strutture ricettive in Italia. Hanno potuto chiederlo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (con la possibilità di usarlo fino al 30 giugno 2021) le famiglie con Isee fino a 40mila euro. I bonus vacanze “attivati” sono stati 1.885.802, per un valore di 829 milioni di euro, anche se quelli effettivamente usati finora sono stati 759mila.