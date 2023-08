Balzo di Immsi e Piaggio, presto i cda dopo la scomparsa di Colaninno

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in rialzo a Piazza Affari i titoli di Immsi e della controllata Piaggio. Nel fine settimana è morto Roberto Colaninno, azionista di riferimento di Immsi, di cui era anche presidente, oltre a essere presidente e amministratore delegato di Piaggio. In Borsa, le azioni Immsi salgono balzano di oltre sei punti percentuali, con un massimo toccato a 0,498 euro, in progresso quasi 8 punti. Intanto, le azioni Piaggio guadagnano circa il quattro per cento, con un massimo toccato a 3,58 euro. Entrambe le società hanno comunicato stamattina che verranno convocati i rispettivi cda per le delibere conseguenti alla scomparsa di Colaninno.

Gli analisti diBanca Akros rilevano che, per quanto queste notizie siano «tristi», il mercato reagisce positivamente, con il rialzo dei titoli. Aspettando le nuove nomine e ulteriori sviluppi, su Piaggio viene confermata la raccomandazione "buy" con target di prezzo a 5,25 euro.