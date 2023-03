Balzo Juve dopo Tar su carteggio plusvalenze, ora il -15 torna in bilico

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Balzo del titolo della Juventus Fc in Borsa, scambiando a 0,332 euro ad azione (ai massimi dal 20 gennaio), ed è uno dei migliori a Piazza Affari. Gli acquisti degli investitori arrivano dopo le ultime novità sul fronte del processo sportivo legato alle plusvalenze dei calciatori (costato finora al club una penalizzazione di 15 punti). A favore del club bianconero, infatti, nelle ultime ore è arrivata la sentenza dei giudici del Tar che ha dato una settimana di tempo alla Covisoc (la Commissione di vigilanza sulle società di calcio) per consegnare una copia della nota della Procura federale con i «chiarimenti interpretativi» sul caso plusvalenze, come richiesto dagli avvocati della Juventus.

Potrebbe essere un punto a favore del club

In sintesi, si tratta del carteggio di due anni fa tra la Procura e la Commissione sulle plusvalenze e che ora, secondo i giudizi amministrativi, va consegnato per «tutelare non solo le esigenze difensive del ricorrente, ma il più generale obbligo di trasparenza dell’azione amministrativa». Un passaggio che potrebbe giocare un ruolo chiave nel ricorso presentato dal club bianconero al Collegio di garanzia del Coni, che si esprimerà prima di Pasqua sulla penalizzazione di 15 punti inflittagli dalla giustizia sportiva e, senza la quale, la Juventus sarebbe seconda in classifica, dunque in piena zona Champions. Nell’attesa, il mercato sembra credere che questo segni un punto a favore della società mentre altre fonti frenano, sottolineando come il club materialmente non abbia ancora ricevuto il carteggio in questione. E intanto il titolo recupera a Piazza Affari.