Balzo di Trawell Co, il mercato premia la revisione al rialzo dei target 2023-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Festeggia a Piazza Affari Trawell Co, attiva nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori. La società, alla vigilia e a Borsa chiusa, ha rivisto al rialzo i target del piano industriale 2023-2027, alla luce dei risultati del primo semestre 2023, in miglioramento rispetto al 2022. Il semestre si era chiuso con ricavi per 14,1 mln (+29% tendenziale), un ebitda di 4,7 mln (+83%) e un ebit di 2,5 mln (40%). Il piano industriale, approvato nell'ottobre 2022, aveva già subito una prima revisione al rialzo nell'aprile 2023. Con la nuova revisione, i ricavi attesi per il 2023 si confermano come ad aprile a 31,1 mln, mentre a fine piano la stima passa da 37,8 mln a 38,2 mln. L’Ebitda al 2023 è rivisto al rialzo a 10,6 mln dai 6,5 mln stimati ad aprile (14 mln al 2027 contro la stima di aprile di 9,1 mln), mentre l’Ebit atteso è a 5,9 mln nel 2023 (erano 5,5 mln ad aprile) e a 9,3 mln al 2027 (stima di 8,4 mln ad aprile). Target in crescita anche per il risultato netto di esercizio, atteso al 2023 a 3,7 mln e a 6,3 mln al 2027. La posizione finanziaria netta nel nuovo piano passa da una situazione debitoria per 4,9 mln a fine 2023 a una posizione netta attiva per 8,9 mln a fine 2027, mentre nei target comunicati ad aprile la posizione debitoria a fine 2023 era di 4 mln e quella a fine piano positiva per 8,1 mln. «Questi risultati sono frutto del duro lavoro, della dedizione e dell'impegno di tutto il nostro team. Guardando al futuro, siamo fiduciosi che Trawell continuerà sulla sua traiettoria di crescita e successo», ha commentato in una nota l’ad Rudolph Gentile.