Bambini, Bonetti: «Varato un piano nazionale integrato con le strategie europee»

La condizione dei bambini in Italia. A 30 anni dalla ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il punto sul reale rispetto dei diritti dei minorenni, sulle misure introdotte dall’Italia per garantirne la concreta attuazione e sulle conseguenze che i mesi di pandemia hanno prodotto su equilibri familiari e più giovani. Il tema è stato il perno dell’incontro sui “Diritti di Bambini e Ragazzi: a 30 anni dalla ratifica e dopo il Covid-19”, organizzato in occasione del trentennale dalla ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dall'Associazione Sos Villaggi dei bambini, con la testata online Posso.it.

Bonetti: «Varato un piano nazionale integrato con le strategie europee»

«L’Italia è pronta non solo a rinnovare l'impegno» assunto 30 anni fa con la ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza, «ma a ritradurre quell'impegno in un contesto che richiede un'ulteriore integrazione e un investimento di scelte e risorse pubbliche importanti che soprattutto si devono rivolgere alla costruzione di reti di comunità», la sottolineato Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia. La ministra ha sottolineato come l’esperienza drammatica del Covid abbia avuto effetti amplificati su bambini bambine e adolescenti, in gran parte ancora nascosti. E ha ricordato che la scorsa settimana è stato approvato il quinto Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Un «piano nazionale integrato - ha spiegato la ministra - che parte dalla Convenzione ma si integra con le nuove strategie europee dell'Infanzia e dell'adolescenza, la Child garantee, gli obiettivi del Millennio dello sviluppo sostenibile e porta in se', anche una novità evidente che è quella di rileggere tutte le politiche pubbliche nei confronti dei bambini creando uno spazio reale di autenticità del riconoscimento della loro esperienza di cittadinanza, del loro essere persone nella nostra società e quindi non solo del loro essere embrioni di cittadini».

Garlatti: «L’Italia ha introdotto norme a tutela dei minorenni

«Ciò che rende la Convenzione particolarmente unica - ha detto Carla Garlatti, presidente dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza - è che stabilisce come il minorenne debba essere considerato un soggetto di diritto, non oggetto di diritto. Per questo dovremmo parlare maggiormente di persone minori di età piuttosto che di minorenni, visto i bambini e i ragazzi sono persone che di minore hanno solo l'età. L'Italia ha fatto la sua parte introducendo norme a tutela dei minorenni, come ad esempio il reato all'induzione al matrimonio, la legge contro il cyberbullismo o la legge di tutela dei Minori stranieri non accompagnati. Come autorità garante per l'infanzia e adolescenza continueremo a verificare che i diritti contenuti nella Convenzione siano opportunamente e correttamente garantiti».

L’ambasciatore Kickert: «Tutelare i bambini disabili o coinvolti in conflitti armati»

«Nonostante siano stati compiuti passi concreti in direzione di una più efficace protezione dei minorenni negli scorsi 30 anni - ha sottolineato l’ambasciatore austriaco in Italia Jan Kickert, ex rappresentante permanente dell’Austria presso le Nazioni Unite a New York - permangano vere e proprie sfide relative alla tutela dell'integrità psico-fisica di bambine e bambini affetti da disabilità o coinvolti in conflitti armati. Vanno inoltre compiuti ulteriori progressi per evitare discriminazioni perpetrate sulla base di orientamento e identità sessuale. Va quindi salvaguardato il loro diritto, ovunque nel mondo, ad avere una casa e una vita familiare amorevole, elementi che consentono ai bambini di coltivare i propri sogni e crescere in modo equilibrato».

Tedesco: «Infanzia poco presente nell’agenda politica»

«Durante il lockdown è emerso in maniera lampante quanto l'infanzia e l'adolescenza siano poco presenti nell'agenda politica e come i bambini e gli adolescenti non sono stati visti o sono stati visti come “untori”», ha sottolineato Samantha Tedesco, responsabile Programmi e advocacy di Sos Villaggi dei bambini. Per Tedesco occorre uscire da questa emergenza «con un impegno delle Istituzioni a rendere esigibile il diritto alla partecipazione, a rendere effettiva la consultazione dei bambini e dei ragazzi stabilita dalla legge, le Istituzioni devono fare un salto di qualità in tal senso, collaborando con le organizzazioni esperte in tema di partecipazione dei bambini e dei ragazzi, facendo tesoro delle competenze acquisite in questi 30 anni dal Terzo settore».