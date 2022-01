Bambini e vaccini: ecco le risposte dei pediatri ai dubbi dei genitori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il vaccino per i bambini da 5 a 11 anni è sicuro? Perché bisogna vaccinarli se la malattia lieve? Se hanno contratto il virus devono vaccinarsi? A questi e ad altri dubbi frequenti dei genitori alle prese con la vaccinazione dei figli da 5 a 11 anni rispondono gli esperti della Sip, la Società italiana di pediatria, a partire dalla presidente Annamaria Staiano che ha ricordato come i contagi stiano «aumentando notevolmente». Identica la quarantena prevista per i minori (sarebbe stata «una discriminazione» fare altrimentri, sottolinea Annamaria Staiano). E i vaccini stentano a decollare: 340mila prime dosi su tre milioni di bambini. La struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo ha reso noto che il 5 gennaio sono stati vaccinati con prima dose 34mila bambini dra i 5 e gli 11 anni. E che sono in arrivo 708mila dosi pediatriche di Pfizer fra il 5 e l’8 gennaio. Ecco le domande e le risposte eloaborate dalla Società italiana di pediatria.

Ritiene che il vaccino Covid-19 sia sicuro per i bambini?

Risponde Annamaria Staiano, presidente Società italiana pediatria

«Come Società Italiana di pediatria siamo a favore del vaccino 5-11 anni perché lo riteniamo sicuro ed efficace. Gli studi condotti in fase 3 hanno dimostrato un'efficacia superiore al 90%. Per quanto riguarda la sicurezza possiamo anche considerare gli studi di fase 4, cioè dopo aver vaccinato milioni di bambini. Sappiamo, infatti, che in America sono stati vaccinati più di 3 milioni di bambini nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni, così come nella stessa fascia d'età sono stati vaccinati bambini in Israele e in Canada. Gli effetti collaterali sono minimi, del tutto sovrapponibili a quelli delle altre vaccinazioni».

Perché bisogna vaccinare i bambini visto che nella maggior parte dei casi contraggono la malattia in forma lieve?

Risponde Giuseppe Banderali, vicepresidente Società italiana pediatria

«Bisogna vaccinare i bambini nella fascia d'età 5-11 anni perché pur avendo delle manifestazioni cliniche meno gravi degli adulti, e soprattutto degli anziani, anche in questa fascia d'età ci sono molti bambini che sono stati ospedalizzati per la patologia da coronavirus, sia in Italia che nel resto del mondo. Ci sono bambini finiti in terapia intensiva pediatrica e purtroppo alcuni che sono mancati. Per questo motivo anche loro hanno gli stessi diritti di tutta la popolazione mondiale ad essere vaccinati con un vaccino efficace che si sta evidenziando essere molto sicuro visto la grande quantità di vaccini che sono ormai stati eseguiti in tutto il mondo».