Ban commerciale, adesso è Huawei che fa a meno dei chip americani I nuovi smartphone dell'azienda cinese fanno a meno dei chip americani: l'azienda sembra scegliere la strada dell'autonomia nel momento in cui mancano decisioni definitive sulla cessione del bando da parte degli Stati Uniti

E se adesso fosse Huawei a non aver bisogno delle aziende americane? È il grosso punto interrogativo lanciato dal Wall Street Journal, che lancia un'indiscrezione pesantissima sul fronte dell'industria tecnologica. A quanto pare, infatti, il colosso di Shenzhen ha intrapreso una strada tutta nuova nella produzione dei suoi smartphone.

Una strada che sposa l'assenza di hardware made in USA. I nuovi smartphone di Huawei, insomma, potrebbero fare a meno dei famosi chip americani. Anzi, anche il Mate 30 – ultimo device presentato e non ancora decollato per l'assenza di Android – sarebbe già privo di componentistica statunitense.

A riferirlo è un'analisi condotta da UBS e Fomalhaut Techno Solutions, un laboratorio tecnologico giapponese, che ha smontato il dispositivo per ispezionarne gli interni.



I chip made in USA

Per anni, Huawei si è affidata a a fornitori come Qorvo Inc., il produttore di chip della Carolina del Nord che vengono utilizzati per collegare gli smartphone con le antenne, e Skyworks Solutions Inc., un'azienda di Woburn (Massachusetts), che produce hardware analogo.

Ha inoltre utilizzato componentistica di Broadcom Inc., famoso produttore di chip Bluetooth e Wi-Fi con sede a San Jose, e Cirrus Logic Inc., un'azienda di Austin, con sede in Texas, che produce chip per la riproduzione audio.