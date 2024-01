Banca d’Israele taglia i tassi al 4,5% ma guerra pesa su prospettive economia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La banca centrale israeliana ha tagliato i tassi di interesse per la prima volta dalla pandemia globale nel 2020. Un segnale di sostegno verso l’economia e di fiducia sulla stabilizzazione dei mercati a quasi tre mesi dall’inizio della guerra di Israele contro Hamas. Il comitato monetario della Banca d’Israele ha abbassato il tasso di riferimento dal 4,75% al 4,5%, ponendo fine alla pausa in atto da luglio. Una ristretta maggioranza di analisti in un sondaggio di Bloomberg aveva previsto la decisione. I mercati scommettono ora che i tassi scenderanno al di sotto del 3,4% entro la fine del 2024. “L’andamento dei tassi d’interesse sarà determinato in base agli sviluppi della guerra e all’incertezza che ne deriva”, si legge nel comunicato finale dell’istituo centrale al termine della riunione.

La decisione segnala che “le priorità stanno iniziando a spostarsi a favore del sostegno dell’economia”, come ha spiegato il governatore Amir Yaron durante la conferenza stampa. I rischi causati dalla guerra in corso non mancano. Il governatore teme le implicazioni sulla manovra del governo, implicazioni che potrebbero gravare il Paese con un carico di debito maggiore.

Deficit verso il 5,7%

Secondo gli ultimi dati della banca centrale resi noti oggi, il deficit di bilancio del governo stimato al 4% del Pil nel 2023 è destinato a raggiungere il 5,7% quest’anno, un livello superiore rispetto alle valutazioni di novembre. Gli economisti della Banca d’Israele prevedono inoltre che il rapporto debito/Pil salirà a circa il 66% nel 2024-2025, prima che possa cominciare a diminuire negli anni successivi per raggiungere circa il 63% nel 2030. Le divergenze di vedute tra Banca centrale e Governo potrebbero rivelarsi cruciali nel prossimo futuro.

La strategia del governo

Il governatore centrale Yaron chiede “un budget fiscale responsabile” mentre il governo sta cercando di rimodellare la manovra alle esigenze di bilancio con il costo della guerra che si fa sempre più pesante. Un rapporto del ministero delle Finanze pubblicato a dicembre citava un disegno di legge per la guerra da 75 miliardi di shekel (21 miliardi di dollari) che dovrà essere finanziato con prestiti o tagli al bilancio, combinati con una tassazione più elevata. Il rischio che la guerra contro Hamas possa espandersi in un conflitto più ampio è un altro motivo di cautela futura. Persistono disagi in tutta l’economia israeliana a causa della guerra e della mancanza di lavoratori, secondo il governatore centrale, con il dispiegamento di centinaia di migliaia di soldati e intere comunità evacuate dalle loro case lungo i confini meridionali e settentrionali di Israele.