Banca d’Italia apre la gara per Rev. Sul mercato 8 miliardi di Npl

Banca d’Italia apre la gara per la vendita di Rev, la piattaforma di gestione dei crediti nata nel 2015, a valle del crack delle quattro banche del Centro Italia finite in risoluzione, ovvero Popolare Etruria, Banca Marche, Cassa di Chieti e CariFerrara. Come si legge nel bando di gara appena pubblicato, Rev e il suo socio unico (il Fondo di Risoluzione istituito presso la stessa Banca d’Italia, in quanto Autorità di risoluzione nazionale), hanno infatti deciso di avviare una «procedura competitiva...