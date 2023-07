Banca d’Italia, allo studio l’uso di banconote logore nei materiali per l’edilizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Banca d’Italia sta studiando la possibilità di riciclare le banconote logore in frammenti, ad esempio nei materiali per l’edilizia. Lo rivela il Rapporto ambientale annuale dell’istituto. Dal 2023 tutte le banconote logore ritirate sono inviate a impianti di termovalorizzazione, spiega la Banca in un comunicato. Già nel 2022 la percentuale di banconote logore inviate agli inceneritori era poco inferiore al 90 per cento.

Dal Rapporto emerge che nel 2022 le emissioni totali di gas serra della Banca d’Italia si sono ridotte del 2 per cento rispetto all’anno precedente, e sono arrivate al 22 per cento in meno rispetto al 2019, ultimo anno prepandemico. Il Rapporto ambientale di Via Nazionale ricorda che le principali fonti di emissione di gas serra della Banca sono l’energia e la gestione degli edifici (44%) e la mobilità (spostamenti casa-lavoro e viaggi di lavoro: 31%). Dal 2013 Bankitalia consuma energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. Sulla base di una ricerca svolta a livello internazionale da un ente indipendente, Palazzo Koch è risultata la seconda banca centrale più “verde” dei paesi del G20. Rispetto al 2021, inoltre, si è registrata una riduzione del 20 per cento del consumo di combustibili per riscaldamento e delle connesse emissioni, dovuta alle misure di risparmio energetico. I consumi di energia elettrica sono diminuiti del 2 per cento. Grazie alle iniziative di digitalizzazione e dematerializzazione nel 2022 gli acquisti complessivi di carta per ufficio si sono ridotti del 27% rispetto al l’anno precedente, collocandosi a circa un terzo di quelli del periodo pre-pandemico.

In Banca l’utilizzo della plastica è stato molto limitato, grazie soprattutto agli erogatori di acqua. Le emissioni riferibili ai viaggi di lavoro sono raddoppiate rispetto all'anno precedente, pur rimanendo su livelli molto più bassi rispetto al periodo pre-pandemico (-63% nel confronto con il 2019).

Un aumento del 10% è stato registrato nelle emissioni connesse con gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti in relazione al progressivo rientro dopo la fase pandemica . Un incremento è stato registrato anche per le emissioni connesse con il ciclo di vita delle banconote, dovuto al maggior quantitativo di materie prime acquistate per far fronte al più alto numero di pezzi prodotti (807 milioni di banconote a fronte di 663 milioni nel 2021). Dal 2023 tutti i rifiuti costituiti da banconote logore triturate sono inviati a impianti di termovalorizzazione, in linea con le decisioni dell'Eurosistema.