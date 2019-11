Banca Finint, finanza hi tech per il rilancio dell’industria

Una filosofia che può essere declinata, oltre che sul nuovo progetto del fondo di turnaround, anche sullo storico business delle securitisation e su quello più recente dello specialized lending. «Noi possiamo originare il prestito, coinvolgere investitori internazionali e poi mantenerne una parte per seguire da vicino la situazione». In questo quadro si inserisce l’attivismo dell’istituto in tema di minibond e basket bond . «La finalità ultima è quella di aiutare le aziende ad emettere carta per favorire la crescita e poi magari l’approdo in Borsa», ha sottolineato Perissinotto che a riguardo ha raccontato anche l’esperienza fatta recentemente che ha permesso di supportare diverse imprese grazie a «un sistema mutualistico molto interessante: parte degli interessi pagati sul debito vengono messi da parte per coprire l’eventuale incapacità di uno dei soggetti coinvolti nel basket bond a rispettare le scadenze. Di fatto gli altri imprenditori si rendono disponibili ad aiutare chi si dovesse trovare improvvisamente in difficoltà». Il modello, dopo essere stato testato a Trento «potrà trovare nuove applicazioni in altri contesti o filiere produttive».

È sulla scorta di questo approccio che Banca Finint ha chiuso il 2018 con un risultato consolidato positivo pari a 9,8 milioni di euro in progresso del 51,5% sul dato del 2017. Risultato frutto del progresso delle principali voci di bilancio (il margine di interesse è di fatto raddoppiato a 5,3) e all'andamento positivo di tutti i segmenti di business (dalla Securitisation Services alla Finint Investments Sgr). Ma che soprattutto rappresenta la base sulla quale costruire il futuro. «Il 2018 è stato un anno di forte crescita e ci sono tutte le premesse perché anche quest'anno si possa realizzare un percorso positivo», ha sottolineato Perissinotto.

E, si immagina, ancora una volta «il motore principale a livello consolidato» sarà la securitisation che ha costruito e continua a costruire il proprio successo con una quota di mercato superiore al 40%. «Siamo stati pionieri in Italia di questo settore e ancora oggi siamo il soggetto più rilevante». A questo si affianca Finint Sgr, «che investe in asset particolari, poco liquidi ma con rendimenti interessanti». In tutto amministra 3 miliardi di euro tra real estate, private debt e fixed income. A ciò si somma l’attività di advisory, l’attività di debt capital markets (minibond, basket bond) e soprattutto «sta entrando pienamente a regime la banca con questa sua vocazione di specialized lending, che include l’acquisto di crediti a fronte di garanzie collaterali, con l’obiettivo, tra gli altri, di agevolare processi di turnaround». «Abbiamo sviluppato un ventaglio di proposte di assoluto interesse», funzionali a realizzare quello che è il target centrale di Banca Finint: «Essere un facilitatore della crescita con la propria professionalità e capacità di realizzare operazioni di vera e propria ingegneria finanziaria».

Target raggiungibile, ha spiegato ancora Perissinotto, grazie anche alle caratteristiche di chi lavora in Finint: «Sono stato nominato ad aprile e quello che mi ha colpito subito del gruppo è la professionalità e l’etica. Siamo circa 300 persone ma abbiamo tante posizioni aperte». Soprattutto nel mondo delle cartolarizzazioni.