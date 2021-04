«Banca del Fucino riparte coniugando la tradizione alla modernità con Igea»

4' di lettura

«Siamo la banca più antica di Roma, che ha conservato la testa a Roma, cioè la direzione generale. Ma non solo: siamo una banca che non è concettualmente vicina al territorio, ma che fa parte del territorio, ed è in grado di interpretarne i bisogni. Non esiste un futuro senza storia, ma se dalla tua storia non sai trarre la forza di innovare non hai futuro».

Mauro Masi – presidente di Consap, già dg della Rai e con un inizio di carriera come dirigente Bankitalia - dal 2019 è presidente della Banca...