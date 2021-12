Banca Generali bene in Borsa, al centro del contropiano di Del Vecchio-Caltagirone

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Banca Generaliè tra i migliori titoli del Ftse Mib e, insieme ad Anima Holding che ha pubblicato i dati della raccolta di risparmio gestito di novembre, è la più brillante nel comparto dell'asset gathering tornando ad agganciare i 38 euro.

Il piano B del patto Del Vecchio-Caltagirone



L'appeal sul titolo è sostenuto dalla ricostruzione fatta nel week end da Il Sole 24 Ore secondo cui il patto tra i soci di Generali Leonardo Del Vecchio, Francesco Gaetano Caltagirone e Fondazione Crt avrebbe posto proprio lo sviluppo di Banca Generali (controllata al 50,2% dal gruppo assicurativo) al centro del proprio piano per le Generali. Secondo quanto indicato nell'articolo di sabato 4 novembre, il patto, che ora ha superato il 15% nel capitale di Trieste, è pronto a presentare la propria visione strategica dopo la pubblicazione del business plan della compagnia.

Gli interessi incrociati con Mediobanca



Secondo questi soci Banca Generali "è un asset da valorizzare e che può generare ancora parecchio valore, non certo da vendere e neppure da lasciare in disparte", riporta Il Sole 24 Ore, ma a questo scopo va risolto il nodo dei rapporti con Mediobanca (primo azionista di Trieste e anch'essa impegnata a crescere nelle gestioni patrimoniali) dopo che un paio di occasioni mancate per Banca Generali (come i dossier Finanza&Futuro e Pioneer) hanno creato malumore nell'azionariato. Le indiscrezioni, secondo i broker, aumentano l'attenzione sui temi del nuovo piano di Generali del 15 dicembre.