Banca Generali in luce, confronto soci Trieste riaccende appeal su vendita

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) -Il confronto in atto tra i soci di Generali, che guarda in primo luogo al tema della governance della compagnia, potrebbe portare al centro dell'attenzione i dossier di M&A e in particolare la vendita di Banca Generali controllata con oltre il 50% da Trieste. Su questo scommette Piazza Affari portando il titolo del gruppo di risparmio gestito tra i migliori del FTSE MIB: le quotazioni sono ai massimi storici (sfiorano i 40 euro) per una capitalizzazione è di 4,6 miliardi di euro.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, che riferisce di un colloquio estivo tra l'a.d. di Mediobanca (primo socio di Generali) Alberto Nagel e l'imprenditore Leonardo Del Vecchio (salito al 5% della compagnia triestina) con al centro l'operato del ceo di Generali Donnet, uno dei motivi di divergenza tra i soci riguarda la vendita di Banca Generali. Prima della pandemia Mediobanca, da tempo interessata a rafforzarsi nelle gestioni patrimoniali, avrebbe messo sul piatto 36 euro per azione per acquistare il pacchetto di controllo, prezzo poi sceso a 30 euro con l'inizio della crisi da Covid-19. La valorizzazione e anche il fatto che la proposta arrivasse da un socio di Generali non trovò d'accordo Del Vecchio favorevole invece a una gara per cedere Banca Generali al miglior offerente.

Loading...

Secondo gli analisti di Bestinver, l'acquisizione di Banca Generali da parte di Mediobanca sarebbe perfetta sotto il profilo strategico e sotto quello industriale e non è quindi da escludere che la partita sulla governance innescata in Generali da Caltagirone e Del Vecchio possa far riaprire il dossier di M&A per Mediobanca.