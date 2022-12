Banca Generali sale in Borsa, analisti apprezzano miglioramento mix raccolta

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I dati sulla raccolta di novembre sostengono Banca Generali a Piazza Affari. Il gruppo ha reso noto di aver chiuso lo scorso mese con una raccolta netta totale di 501 milioni, portando il valore complessivo da inizio anno a 5,1 miliardi. «Il dato risulta ancora più significativo se si considera l'impatto delle scadenze fiscali tipiche del mese, al netto delle quali novembre risulta il migliore mese del 2022 per volumi e mix di prodotto», ha sottolineato Banca Generali.

«Nonostante le persistenti incognite sui mercati e la volatilità, l'accelerazione delle ultime settimane e il riscontro positivo alle novità presentate dopo il nostro appuntamento strategico con la rete d'autunno ci rendono ottimisti sulla fine dell'anno e sulla partenza del nuovo anno», ha commentato l'a.d. Gian Maria Mossa. Nel novembre 2021 Banca Generali aveva raccolto 810 milioni, per un totale da inizio anno di 6,8 miliardi. A ottobre 2022, invece, la raccolta era stata di 506 milioni. Commentando i dati, gli analisti di Equita mettono in luce in particolare il «recupero nel gestito» (a 343 milioni) rispetto ai mesi precedenti, mentre Intesa Sanpaolo giudica «robusta» la raccolta di novembre. Secondo Banca Akros, d'altra parte, i dati sulla raccolta erano in linea con le previsioni, ma il mix è «migliorato sensibilmente». Parlano infine di dati «buoni e leggermente superiori alle attese» gli esperti di Intermonte, mentre da Stifel Italy ribadiscono il giudizio positivo sul miglioramento del mix e notano che nonostante la recente debolezza «il lancio dei nuove soluzioni nel gestito dovrebbe sostenere il trend positivo».