Banca Generali, la sfida è crescere con maggiori ricavi da consulenza

Banca Generali, rispetto al tema in oggetto, professa ottimismo. Dapprima perchè, viene spiegato, il loro trend è legato alla dinamica dei volumi degli asset. È normale che su quest’ultimi si sia avvertita, in avvio del 2019, l’onda lunga della deblacle dei mercati del 2018. Non solo. Banca Generali afferma che, analizzando l’andamento mese su mese, si nota una ripresa. Le commissioni lorde di gestione erano 50,6 milioni a gennaio e sono arrivate a 52,8 milioni in marzo. Quest’ultimo dato, in linea con quello di dicembre, è considerato un livello minimo da cui ripartire. Tanto che l’istituto, nel secondo trimestre, stima le commissioni di gestione in crescita. Infine Banca Generali sottolinea che, nella prima parte dell’anno, si è spinto, per l’appunto, sulla consulenza. Un’attività commissionale contabilizzata, però, nelle “banking fees”. Le quali sono salite. Cioè, spiega la società, stante la diversificazione delle attività, la voce di bilancio in oggetto va considerata nel suo complesso.

Dalle commissioni al margine d’interesse netto. Qui, sempre al 31 marzo scorso, il “Net interest income”, nonostante l’impatto dei nuovi principi contabili, è cresciuto. Il risultato è stato, tra le altre cose, conseguito grazie al re-investimento della liquidità di fine anno e all’incremento degli attivi fruttiferi.

Già, gli attivi fruttiferi. Questi, al 31/3/2019, ammontano a 10 miliardi. Di questi 1,8 miliardi sono prestiti alla clientela (essenzialmente Lombard) che il gruppo vuole aumentare. Poi ci sono 0,9 miliardi appannaggio di crediti interbancari. Infine, senza contare “altri asset” per 0,8 miliardi, rimangono 6,5 miliardi che costituiscono il “banking book”. Il portafoglio proprietario, a ben vedere, è investito per oltre l’80% in BTp. Una situazione, a fronte dell’incremento dei tassi dei governativi italiani, che ha sostenuto il margine netto d’interesse.

Il rischio Italia

Sennonché il risparmiatore sottolinea un rischio: l’esposizione al debito italiano, soprattutto dopo la vittoria alle europee della Lega che esprime sempre di più il suo euro-scetticismo, può costituire un problema per lo spread BTp-Bund e per le banche italiane in generale, compresa Banca Generali. L’istituto, pure consapevole della situazione, rigetta il timore. In primis, è l’indicazione, il peso dei BTp, anche a seguito della diversificazione di portafoglio, è limitato rispetto alla totalità degli asset. Inoltre, spiega la banca, l’approccio dell’istituto a simili investimenti è improntato alla prudenza. La scadenza media dei bond Htcs, cioè quelli che possono incidere sullo stato patrimoniale, è di 1,4 anni. Vale a dire: un periodo ristretto che dà flessibilità nel gestire eventuali cambi di scenario, soprattutto con i BTp. Quei BTp, infine, la cui quota classificata come “Hold to collect” che non influenza il bilancio, è salita al 74% contro il 67% di fine 2018. In conclusione Banca Generale si dice tranquilla e pronta a gestire al meglio la situazione.

Fin qui alcune indicazioni sulle strategie di crescita dei ricavi della società. Le attività indicate però richiedono investimenti. Nel piano d’impresa è prevista la crescita media annua ponderata degli oneri operativi core del 3-5%. A ben vedere però, nel primo trimestre del 2019, i costi sono cresciuti ben di più . Un’accelerazione che induce dei timori al risparmiatore. Banca Generali rigetta il dubbio. Dapprima, dice la società, si è trattato di un andamento dovuto a voci non ricorrenti quali, ad esempio, lerecenti operazioni di M&A. Di là da questo, afferma sempre l’istituto, si tratta di investimenti per la crescita rispetto ai quali è rilevante che gli esborsi siano meno che proporzionali rispetto all’incremento del margine d’intermediazione. La condizione, come mostra il calo del rapporto tra costi e ricavi (sia reported che normalizzato), è rispettata. Quindi Banca Generali non vede alcun particolare problema e conferma il target indicato nel piano d’impresa.