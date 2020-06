Banca Generali svetta sul Ftse Mib, per Ubs outlook positivo 2020

Il titolo torna ai livelli di inizio marzo, allungando la serie positiva iniziata dopo i dati sulla raccolta. Ubs ha alzato le stime per l'anno in corso e per i successivi

1' di lettura

Banca Generali, partita in negativo insieme ai titoli finanziari di Piazza Affari, ha ingranato la marcia più alta e, con un aumento arrivato anche al 3%, è la migliore del listino principale e torna ai valori di inizio marzo. A sostenere il titolo è un report di Ubs che da un lato dà un outlook sostanzialmente positvo per il secondo semestre e per l'intero anno e dall'altro evidenzia che i costi dei fondi sono tra i più bassi di tutta la categoria, cosa che rappresenta motivo di ottimismo e fiducia nell'istituto. Si allunga dunque la serie di rialzi, iniziati la settimana scorsa dopo i dati positivi sulla raccolta di maggio.

Tornando al report di Ubs, che su Banca Generali ha un rating «neutral» e un obiettivo di prezzo di 26,60 euro per azione, gli analisti hanno alzato le stime sull'utile per azione 2020 del 13% e quelle del 2021-2022 del 5%, mentre quelle sull'utile netto sono state migliorate del 12,7% quest'anno e del 4,4% circa nei prossimi due. E' inoltre atteso un «rialzo delle masse gestite alla fine del secondo trimestre 2020 (la stima è stata migliorata del 3,8% per quest'anno e i prossimi due), sostenuto da una performance di mercato e dei flussi migliore delle stime». Questo aumento determinerà la crescita delle commissioni di gestione da qui al 2022.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)