Borse toniche, inflazione Ue scende più delle stime al 2,9%. Stellantis sale dopo i conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta tonica per le Borse europee nell’ultima giornata del mese, dopo il dato sull'inflazione in Europa in netto calo. Gli indici avevano aperto all'insegna della cautela, il tono è migliorato con il dato sull'inflazione europea di ottobre scesa al 2,9% oltre le stime, mentre il Pil dell'Eurozona del terzo trimestre è calato dello 0,1%. a conferma della fase di stagnazione dell'area. Intanto, cresce l'attesa per le decisioni della Federal Reserve che dovrebbe lasciare invariati i tassi d'interesse e dare indicazioni per le prossime mosse. Prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, con i numeri di Bp che pesano sul settore energetico mentre immobiliari e chimica guidano i rialzi .

A Milano, dopo un'apertura cauta, sale il FTSE MIB, in linea con il DAX 30 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi, l'AEX di Amsterdam e l'IBEX 35 di Madrid.

Wall Street debole tra trimestrali e attesa Fed

Si muove debole Wall Street mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Il mercato sta tenendo d’occhio la prossima decisione della Fed sui tassi di interesse che sarà resa nota mercoledì, dopo la due giorni di riunione del Fomc, il braccio di politica economica della Banca Centrale. Gli analisti del FedWatch Tool del CME, suggeriscono con una probabilità di circa il 98% che i tassi verranno mantenuti ai livelli attuali. Sul mercato pesa l'annuncio che il Tesoro prenderà in prestito 776 miliardi di dollari per gli ultimi tre mesi dell’anno, meno degli 800 miliardi stimati da JPMorgan Chase. A luglio, l'ultima volta che il Tesoro aveva reso noto il suo fabbisogno, l'importo aveva sorpreso i mercati e spinto i rendimenti del Treasury decennale ai livelli più alti dal 2007. Sui rendimenti incide anche la notizia che il settore manifatturiero cinese è tornato in contrazione a ottobre. Gli investitori guardano anche al rapporto sul lavoro che verrà pubblicato venerdì che valuterà la forza del mercato del lavoro Usa e l'impatto delle politiche della Fed.

A Milano corre Prysmian. Bene Stellantis dopo i conti

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione a Piazza Affari, corrono Prysmian sulla scia della nuova commessa al valore di 900 milioni negli Usa, e Stellantis dopo la pubblicazione della trimestrale con ricavi sopra le attese. Si muovono in rialzo le banche, in particolare Banca Pop Er, Banca Mps e Banco Bpm. Performance positiva anche per le utility (Hera ed Enel). Bene Telecom Italiaguardando alle riunioni del Cda in calendario in settimana, il 3 e il 5 novembre, in cui la società sarà chiamata a decidere sull'offerta di Kkr per la NetCo. Rimbalza Stmicroelectronics dopo la debolezza della vigilia, in coda Leonardo - Finmeccanica.



Inflazione Eurozona scende più del previsto al 2,9%

A ottobre il tasso di inflazione annuale nell’area euro è calato in misura marcata a 2,9% rispetto a 4,3% a settembre. È la stima flash di Eurostat. Escludendo l’energia il tasso di inflazione si è attestato al 4,9% dopo 5,5% a settembre. In Italia tasso annuale scende all'1,9% dopo 5,6% a settembre (è il tasso più basso a parte quello del Belgio e dell’Olanda, paesi nei quali la crescita dei prezzi è stata negativa, rispettivamente -1,7% e -1%); Germania 3% dopo 4,3%; Francia 4,5% dopo 5,7%; 3,5% dopo 3,3%.