Banca Ifis, in dirittura il nuovo piano. «Al centro ci saranno imprese e Npl»

Lo scenario macro sta visibilmente migliorando. E in questo contesto Banca Ifis intende giocare un ruolo di primo piano, facendo leva sullo sviluppo del suo “core business”, come gli Npl e i crediti alle Pmi, e rafforzandosi con acquisizioni «mirate ma non trasformative». Il tutto nell’attesa che entro l’anno si concluda l’iter per lo spostamento in Svizzera della sede della holding della banca, La Scogliera, mossa che darebbe un significativo guadagno sui ratio patrimoniali. E, di conseguenza, maggiore...