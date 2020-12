Banca Ifis, lascia il ceo Colombini Da Ubi arriva Geertman: focus sul digitale di Luca Davi

(7146)

3' di lettura

Cambio al vertice (a sorpresa) di Banca Ifis. L’istituto ha annunciato ieri che Luciano Colombini lascerà l’incarico di amministratore delegato in occasione dell’assemblea della prossima primavera. Al suo posto sarà nominato Frederik Geertman, fino ad oggi numero due di Ubi, che entrerà a febbraio nel board in qualità di consigliere per essere poi nominato Ceo ad aprile.

L’uscita di Colombini, 65 anni, arriva a valle degli accordi presi con il socio di controllo della banca La...