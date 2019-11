Banca Ifis: utile in calo, raccolta +11,9% da dicembre 2018 L’ad Luciano Colombini: «Siamo competitivi. Nel corso del quarto trimestre ci aspettiamo una buona crescita dei volumi del business dei Non Performing Loans». Confermato il target di margine per il 2019

3' di lettura

Banca Ifis ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con un utile netto di 84 milioni di euro, in lieve calo dagli 89 milioni dello stesso periodo del 2018. La variazione, si specifica in una nota, è condizionata dalla diminuzione fisiologica del “reversal Ppa”. Il margine di intermediazione è pari a 391,2 milioni di euro (-3% rispetto al 30 settembre 2018); le rettifiche di valore nette sono state pari a 49 milioni di euro (68,9 milioni di euro al 30 settembre 2018); i costi operativi sono stati di 212,4 milioni di euro (+1,7% rispetto al 30 settembre 2018). Nei 9 mesi del 2019, la raccolta diretta ammonta a 4,949 miliardi di euro (+11,9% rispetto al 31 dicembre 2018) a conferma dei requisiti di solidità della Banca e della capacità di attirare clientela retail.

Gli incassi Npl sono pari a 182,6 milioni di euro (+45% rispetto al 30 settembre 2018), dato che per la banca «conferma la capacità del Gruppo nell'attività di recupero». Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali con il consolidamento in La Scogliera: il CET1 è pari all'11,10% (+0,8% rispetto al 10,30% al 31 dicembre 2018) escludendo l'utile del terzo trimestre e grazie alla sola crescita organica. Il CET1 si conferma ben al di sopra del requisito SREP pari a 8,12%; TCR: 14,84% (14,01% al 31 dicembre 2018) verso un requisito SREP pari a 12,5%. Senza il consolidamento in La Scogliera il CET1 è pari al 14,66% (13,74% al 31 dicembre 2018); e il TCR: 19,25% (18,20% al 31 dicembre 2018).



«Questi nove mesi del 2019 si chiudono con un risultato della gestione finanziaria che rispecchia il buon equilibrio del business model della Banca, essendo formato, per il 49% dal business dei Non Performing Loans e per il 51% dalle altre aree core business (28% crediti commerciali, 12% corporate banking, 10% leasing)».

È il commento di Luciano Colombini, amministratore delegato di Banca Ifis, (fondata nel 1983 da Sebastien Egon Furstenberg, figlio di Clara Agnelli) sui conti del periodo gennaio-settembre 2019 della banca. «L'utile dei primi nove mesi è in lieve flessione rispetto allo stesso periodo del 2018 principalmente per effetto del fisiologico e atteso decremento del reversal della Ppa compensato da una significativa riduzione del costo del credito», continua, spiegando che «nel corso del quarto trimestre ci aspettiamo invece una buona crescita dei volumi del business dei Non Performing Loans». Infine le previsioni sul 2019: «Ci aspettiamo che il target di margine per il 2019 sia vicino alla nostra guidance fornita l'11 febbraio, previa l'inclusione del capital gain sulla vendita delle proprietà immobiliari a Milano nel quarto trimestre».

Colombini aggiunge che «siamo competitivi e forniamo soluzioni d'eccellenza ai nostri clienti, al mercato e all'intero sistema finanziario. Stiamo finalizzando il Piano Industriale, che presenteremo a metà gennaio e che sarà focalizzato su tre pilastri di crescita.