Banca Mediolanum festeggia in Borsa la raccolta record di febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banca Mediolanum allunga il passo a Piazza Affari, dopo la diffusione dei risultati commerciali di febbraio. Gli investitori hanno apprezzato il dato sulla raccolta netta balzata al livello record di 1,46 miliardi di euro grazie all'iniziativa del 4%. Nel dettaglio Banca Mediolanum ha annunciato che i volumi commerciali a febbraio si sono attestati a 1,74 miliardi di euro. La raccolta netta totale è stata di 1,46 miliardi, salendo così a 2,15 miliardi da inizio anno e quella in risparmio gestito è stata di 526 milioni, per un totale di 1,01 miliardi da inizio 2023.

Inoltre i nuovi finanziamenti erogati si sono attestati a 266 milioni (498 milioni da inizio anno), mentre i premi polizze protezione sono stati di 14 milioni (27 da inizio anno). L’ad del gruppo, Massimo Doris, ha detto: «Febbraio è il nostro miglior risultato di sempre in termini di raccolta netta, pari a 1,46 miliardi, frutto del solido apporto di 526 milioni di risparmio gestito, ma anche del grande successo ottenuto dalle nostre iniziative volte ad accelerare la crescita del gruppo, in particolare dalla promozione sui depositi vincolati a 6 mesi al 4% annuo». L’imprenditore si è detto convinto che la strategia dell'istituto consentirà nei prossimi mesi di aumentare ancor di più il bacino di risparmio che i clienti. Il mese scorso Banca Mediolanum ha acquisito 22.285 nuovi clienti bancari, il 164% al di sopra del valore medio degli ultimi 3 anni. Lo scorso 8 febbraio, dopo la diffusione dei conti del 2022, Doris aveva dichiarato di attendersi per il 2023 «un miglioramento importante rispetto ai numeri del 2022, sebbene si profili un rallentamento economico». In particolare aveva detto che in assenza di choc, «faremo 9,3 miliardi di raccolta complessiva e 7 di gestita, ossia almeno un miliardo in più dell'una e dell'altra rispetto a quanto registrato nel 2022».