Banca Mediolanum giù, ma per gli analisti il mix di raccolta è positivo

Titoli del risparmio gestito sotto pressione a Piazza Affari (FTSE MIB) in una mattinata difficile per l'intero settore finanziario. Le vendite frenano in particolare Banca Mediolanum, all'indomani della pubblicazione dei dati sull'andamento commerciale in novembre. Il mese scorso la società ha registrato unaraccolta netta di 136 milioni dai 186 di ottobre e contro i 695 milioni del novembre 2022. Nei primi undici mesi dell'anno la raccolta ha raggiunto così i 5,92 miliardi. Tornando a novembre, la raccolta netta in risparmio gestito è stata di 375 milioni (3,35 miliardi sull'anno), i nuovi finanziamenti erogati ammontano a 217 milioni (2,76 miliardi) e i premi delle polizze protezione a 16 milioni (164 milioni).

Secondo l'a.d. Massimo Doris «la raccolta gestita si conferma solida e sostenuta anche a novembre con 375 milioni, contraddistinta come sempre da un mix di grande qualità e dalla forte componente di raccolta ricorrente, e controbilancia più che ampiamente le ingenti uscite di circa 430 milioni che i nostri clienti hanno avuto per le scadenze fiscali del mese».

Banca Mediolanum, commentano gli analisti di Intermonte, «si conferma ben posizionata per continuare a riportare una raccolta netta positiva nel risparmio gestito anche grazie al sistema di piani di accumulo mensili. Ci aspettiamo - proseguono gli esperti - un'accelerazione nei prossimi mesi in un contesto di calo dei rendimenti che potrebbe favorire la trasformazione dei depositi a termine in scadenza in soluzioni gestite».

«La raccolta di novembre è stata inferiore alle previsioni ma molto solida e con nuovamente un mix di alta qualità», nota da parte sua Banca Akros. Gli analisti mantengono quindi un giudizio positivo sul titolo. Allargando lo sguardo all'intero settore, sul Ftse Mib le vendite coinvolgono anche Azimut, che ha chiuso novembre con un raccolta netta di 466 milioni dai 391 milioni di ottobre.