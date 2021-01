Banca Mediolanum guida la corsa del risparmio gestito in Borsa

(Lukas Gojda - Fotolia)

Momento brillante per le società del settore grazie all'andamento positivo dei mercati che si è tradotto in una raccolta sopra le attese a dicembre. Goldman Sachs positiva sui player italiani

I numeri della raccolta di dicembre per i big del risparmio gestito stanno spingendo il settore in Borsa. E' Banca Mediolanum a guidare il comparto anche perché sostenuto dalla raccomandazione "comprare" emessa dagli analisti di Goldman Sachs: secondo il broker, gli attuali livelli di prezzo rappresentano una buona opportunità di ingresso sul titolo da parte degli investitori perché il mercato non sta ancora "prezzando" le ricadute positive per Mediolanum e per il suo conto economico 2020 e 2021 derivante dall'attuale rally dei mercati azionari sia in Europa sia negli Stati Uniti con lo Stoxx600 Euro e l'S&P500 saliti rispettivamente dell'11% e del 12% nel quarto trimestre del 2020.

Dopo la corsa innescata dai dati sulla raccolta di dicembre superiori alle attese (1,08 miliardi la raccolta netta di dicembre e 7,7 miliardi quella dell'intero 2020), e i successivi realizzi, il titolo Banca Mediolanum ha ripreso a correre guadagnando oltre il 5% nell’ultima settimana. Si tratta, come hanno sottolineato gli analisti di Equita a commento dei numeri, di “risultati commerciali in forte accelerazione” con le performance fee “superiori alle attese”.

In evidenza anche Banca Generali, Poste Italiane e Finecobank. Su quest'ultima gli analisti di Goldman hanno tolto la raccomandazione "buy" a causa della recente corsa delle quotazioni, ai massimi storici, che lasciano poco spazio per un ulteriore apprezzamento, secondo il broker Usa. Gli acquisti stanno premiando anche Azimut che ha stimato per il 2021 un utile netto pari a 350 milioni di euro (in condizioni di mercato normali). Una notizia “positiva”, scrivono gli analisti di Banca Akros, per i quali “i nuovi prodotti e le nuove iniziative sembrano in grado di affrontare il nuovo contesto finanziario ed economico ed è probabile che sosterranno i nuovi obiettivi finanziari di Azimut, che sono molto superiori ai numeri del consensus (utile netto 2021 di circa 276 milioni di euro secondo quello di Bloomberg)”. Da qui la decisione di ribadire il “buy” su Azimut.

(Il Sole 24 Ore Radiocor).