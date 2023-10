Banca Mondiale, obbligazione sostenibile per il retail italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Banca Mondiale (rating investment grade AAA/Aaa) si rivolge al mercato italiano dei risparmiatori per collocare un’obbligazione da 100 milioni di euro per investimenti sostenibili e ad impatto sociale finalizzati alla riduzione della povertà e della diseguaglianza, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

L’obbligazione callable della durata di 5 anni, denominata in euro, ha cedole trimestrali calcolate a tasso fisso lordo annuo minimo garantito del 3%: alla fine del collocamento, iniziato il 16 ottobre per terminare il 10 novembre, verrà comunicato il tasso di interesse definitivo che potrà essere pari al tasso minimo del 3% o rivisto al rialzo in base alle condizioni di mercato durante il periodo di collocamento. L’obbligazione è soggetta ad una call che può scattare tra due anni ovvero al 17 novembre 2025.

Come per i titoli di Stato, l’obbligazione della Banca Mondiale è gravata dall’imposta sostitutiva del 12,5% e per accedere al collocamento il taglio minimo richiesto è di 1.000 euro.

Nessuna ulteriore commissione è prevista a carico dell’investitore mentre agli intermediari collocatori viene riconosciuto un importo massimo dello 0,70% del valore nominale delle obbligazioni collocate.

BNP Paribas agisce come banca dealer e settlement facilitator mentre gli istituti a cui è demandato il compito di collocare il titolo sono Banca Generali, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Sella Holding, Cassa Lombarda, Directa SIM, Equita SIM, Finint Private Bank, Intermonte SIM, Zurich Italy Bank.