Banca Mps in volata tra rassicurazioni su continuità aziendale e voci di aggregazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Banca Mps inizia il 2023 in pompa magna, complici le rassicurazioni sulla continuità aziendale e complice inoltre la speculazione su possibili operazioni straordinarie. I titoli volano di oltre il 9%, riconquistando 1uota 2 euro.

Questa mattina l'istituto ha pubblicato un comunicato emesso in ottemperanza all’informativa mensile al mercato richiesta dalla Consob per ribadire «che la positiva conclusione dell’operazione di aumento di capitale per 2,5 miliardi di euro, avvenuta il 4 novembre scorso, e la realizzazione di importanti azioni previste nel piano industriale 2022-2026, fanno ritenere che siano superati i dubbi significativi sulla continuità aziendale che erano stati dichiarati nelle rendicontazioni precedenti il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022, segnando una positiva svolta nella gestione». Parole che hanno subito incoraggiato gli ordini in acquisto sui titoli. Ma intanto gli investitori scommettono che l'istituto sia presto protagonista di operazioni straordinarie. Del resto, in base agli accordi presi con Bruxelles, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene il 64% del capitale, dovrà uscire dall'azionariato della banca entro il giugno 2024. Secondo indiscrezioni circolate nei giorni scorsi il Ministero avrebbe già avviato colloqui con Banco Bpm, Unicredit e Unipol. E' possibile, però, che debbano essere varate nuove operazioni, come la cessione di sportelli, per rendere più appetibile la banca senese. Nella conferenza di fine anno la premier, Giorgia Meloni, ha detto che il governo sta lavorando per creare più poli bancari in Italia e la privatizzazione del Monte dei Paschi contribuirà alla realizzazione di tale scenario. «È stato fatto un aumento di capitale, c’è una ristrutturazione che ci sembra abbastanza solida, lavoriamo per assicurare un’uscita ordinata dello Stato e per creare le condizioni per cui in Italia ci siano più poli bancari», ha detto la premier. Secondo gli osservatori l'indiziato principale per un'aggregazione con Mps sarebbe Banco Bpm, anche in virtù dello stretto legame sia di Mps sia dell'istituto milanese con Anima Holding. Dalle pagine del Sole 24 Ore della scorsa settimana, però, il numero uno, Giuseppe Castagna, ha ribadito che la strategia di Banco Bpm è stand alone e dunque ha escluso un'operazione con l'istituto senese.