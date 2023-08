Banca Mps volatile, frenata da ipotesi intervento su bonus fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Andamento altalenante in Borsa per Banca Mps, che si muove sull'orlo della parità in una seduta complessivamente positiva per il settore bancario. Tra i fattori che possono penalizzare le quotazioni, spiegano dalle sale operative, ci sono le ipotesi di revisione delle detrazioni e deduzioni fiscali allo studio del governo per reperire risorse in vista della legge di Bilancio. Tra le voci all'esame, secondo quanto riferito dal Messaggero, anche le Dta riconosciute alle banche per le perdite future sulle sofferenze. «In merito alle Dta, a oggi non è chiaro quali categorie di Dta saranno colpite ed eventuali soglie per il loro utilizzo, quindi non è possibile fare una stima ragionevole degli impatti», commentano gli analisti di Equita, rilevando in ogni caso che «un intervento sulle Dta rischia di rendere meno agevole il processo di privatizzazione di Mps, su cui il governo è impegnato».