Banca nazionale svizzera in rosso: nessuna cedola a Cantoni, Confederazione e soci

La prima stima della Banca nazionale svizzera indica che la sua perdita di esercizio per il 2023 è dell’ordine di 3 miliardi di franchi (circa 3,23 miliardi di euro al cambio attuale). È un rosso decisamente più contenuto rispetto a quello di ampie dimensioni del 2022, che fu di 132 miliardi di franchi, ma è comunque un rosso e dunque l’istituto centrale elvetico anche quest’anno non potrà né versare soldi a Confederazione e Cantoni, né dare dividendi agli azionisti privati.

La Bns è controllata dai Cantoni, ma è quotata alla Borsa di Zurigo. Il mandato dell’istituto è garantire la stabilità dei prezzi e della valuta. Fare utili ufficialmente non è il suo compito, ma in Svizzera ci si è abituati al fatto che la Bns spesso realizzi profitti e li distribuisca. Un accordo prevede che l’istituto in caso di utili faccia appunto versamenti consistenti alla Confederazione, oltre che ai Cantoni. Negli ultimi venti esercizi, comprendendo il 2023, l’istituto ha chiuso i suoi conti annuali per tredici volte con utili e per sette volte con perdite. Ciò che attira l’attenzione è anche il fatto inusuale che la Bns questa volta sia andata in perdita per due anni consecutivamente.

Lo spaccato

Nel 2023 l’utile sulle posizioni in valuta estera è stato di circa 4 miliardi di franchi. Dalle riserve in oro è emersa una plusvalenza di 1,7 miliardi. Sulle posizioni in franchi c’è stata invece una perdita di 8,5 miliardi. Per inquadrare quest’ultima occorre risalire al rilevante filone tassi di interesse-inflazione-franco forte. Dopo aver a lungo mantenuto i tassi negativi per frenare un franco che quando si rafforza troppo ostacola l’export elvetico, con il rialzo dei prezzi iniziato nel 2022 la Bns ha cambiato linea ed ha aumentato i tassi, lasciando quindi salire il franco per far barriera contro l’importazione di inflazione.

Il nodo inflazione

Così facendo la Bns ha in effetti tenuto bassa l’inflazione in Svizzera, ma ha inevitabilmente dovuto pagare più soldi alle banche che depositano fondi presso di essa; ciò ha contribuito all’appesantimento delle posizioni in franchi. I rialzi della moneta elvetica, inoltre, hanno riproposto l’arretramento dei valori delle posizioni in valuta estera (alleggerite con vendite, ma ancora ingenti). Se a tutto ciò si aggiunge che nel 2023 i mercati obbligazionari non hanno dato le stesse soddisfazioni dei mercati azionari (la Bns è un forte investitore in entrambi), il quadro si completa.

L’istituto naturalmente deve anche badare agli accantonamenti. L’importo attribuito a quelli per le riserve monetarie è pari 10,5 miliardi. Tenendo presente che la riserva per future ripartizioni è negativa per 39,5 miliardi, la perdita di bilancio (di quella di esercizio, che più conta, si è detto sopra) è di circa 53 miliardi. A fine 2023 il capitale proprio era di circa 63 miliardi, a fronte di un bilancio vicino agli 800 miliardi.