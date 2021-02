Banca Passadore, il club esclusivo che premia i soci fedeli con l’aumento gratis La piccola banca privata indipendente, base a Genova e 17 filiali nel resto d’Italia, rimane uno dei casi virtuosi del sistema bancario italiano: fa utili ininterrottamente dalla fondazione, nel 1888 di Luca Davi

La redditività, pur in un anno complicato come quello trascorso, è a livelli record, ai vertici del settore. La rischiosità degli attivi, al contrario, è ai minimi. Sarà anche per questo che alle porte di Banca Passadore continuano a bussare clienti che cercano (peraltro senza fortuna) di entrare nell’azionariato, che rimane così una sorta di esclusivo e riservato club.

