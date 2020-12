Banca Sella amplia i servizi per i consulenti finanziari indipendenti e per i loro clienti

A seguito dell'opportuna autorizzazione da parte del cliente, il consulente indipendente può consultare real time su una base certa il portafoglio del cliente, lo stato degli ordini in corso e trasmettere a Banca Sella copia delle nuove raccomandazioni di investimento da lui emesse alla clientela. Banca Sella al ricevimento della copia di una raccomandazione predisporrà automaticamente gli ordini di investimento per conto del cliente, al fine di facilitarne il compito, e gli darà poi una notifica digitale. Il cliente, dopo aver preso visione degli ordini preparati, potrà agevolmente disporne l'esecuzione sui mercati finanziari, dandone conferma alla banca tramite l'inserimento di un apposito codice sicuro “One Time Password”.

L'integrazione tra i sistemi di Banca Sella e la piattaforma di Analysis si traduce quindi in una consistente semplificazione operativa sia per i consulenti indipendenti sia per i clienti investitori che intendono avvalersi di queste nuove figure professionali, il cui numero sta gradualmente crescendo dopo l’avvio del recente Albo unico dei consulenti finanziari che prevede una sezione anche per coloro che non lavorano con alcun mandato da parte della banca ma vengono remunerati solo dal cliente per il servizio offerto.