Banca & sostenibilità: app digitale per Mediolanum, illimity con nuovi partner Mediolanum lancia una banca tutta digitale legata al benessere, illimity presenta la sua piattaforma con MiMoto e Fitbit di Pierangelo Soldavini

La banca fa sempre meno la banca. O, meglio, si presenta sempre meno da banca puntando ad avvicinare i potenziali clienti con interfacce e partner nuovi con l’obiettivo di individuare e soddisfare le loro esigenze partendo dal loro comportamento quotidiano.



Così succede che una banca come Mediolanum lanci una sua “challenging bank” tutta digitale che arriva a misurare l'impronta ambientale della vita degli utenti sulla base dei loro acquisti ingaggiandoli in un grande gioco che premia la consapevolezza e il miglioramento delle abitudini. E che una banca ben più giovane come illimity inauguri una piattaforma aperta ai servizi di partner non bancari in una logica di sostenibilità e consapevolezza dello stile di vita affiancando il cliente nei propri comportamenti quotidiani.



In entrambi i casi l'obiettivo è proporre una banca-piattaforma in grado di costruire insieme agli utenti un'esperienza nuova di banca che strizzi l'occhio a una nuova generazione di utenti facendo leva sulla sostenibilità e sui valori sociali o che si apra a relazioni innovative per conoscere meglio le esigenze dell'utente finale attraverso tutti i suoi comportamenti, non solo quelli strettamente finanziari.

Banca digitale per Mediolanum



«È indubbio che sta cambiando l'atteggiamento dei più giovani nei confronti delle banche e anche un modello innovativo come Mediolanum è considerato “vecchio” nei confronti delle banche-non banche che si vanno imponendo oggi - afferma Massimo Doris, ad di banca Mediolanum -. In un solo anno di lavoro abbiamo realizzato il progetto di Flowe con l'obiettivo di conquistare milioni di clienti in Italia e nell'intera Europa».



Flowe è la nuova banca digitale del gruppo Mediolanum che unisce un servizio totalmente digitale, con un onboarding che difficilmente supera i dieci minuti per rendere operativa la app, con un'attenzione alla sostenibilità e al ruolo attivo in ambito sociale: innovability, innovazione più sostenibilità. Una “better being plat-firm”, come sintetizzano i manager del gruppo, che punta a integrare gli stili di vita quotidiano, sociale e finanziario all'insegna della responsabilità.