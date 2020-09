Banca Widiba si rifa l’immagine e amplia l’offerta di open banking Accesso alle linee di risparmio vincolato da qualsiasi conto, con la sottoscrizione di fondi pensione tutti i processi resi digitali e paperless di P.Sol.

Il carattere Bold e la sottolineatura di essere una banca per guadagnare in termini di autorevolezza per una banca nata come non convenzionale e ad alto tasso di innovazione. Banca Widiba (non più Widiba semplicemente) si rifa l’immagine presentandosi al mercato con una brand identity rinnovata

in tutti i suoi elementi: un nuovo logo, una nuova immagine coordinata, un nuovo sito e un piano di restyling degli uffici della consulenza finanziaria in tutta Italia.

Le novità in fatto di branding si accompagnano con il completamento del processo di digitalizzazione e la prosecuzione dei servizi di open banking della banca digitale del gruppo Mps. Dopo l'aggregatore di conti e i servizi dispositivi già lanciati quest’anno, i clienti avranno a disposizione le Linee Vincolate Open, servizio che consentirà di aprire una nuova linea di risparmio in modalità “real-time”, trasferendo liquidità da qualsiasi altro conto collegato a Widiba.

Seguirà, nel corso dell'anno, l'estensione del servizio anche alla piattaforma Wise per le proposte di consulenza. Un'innovazione che integra in un'unica soluzione le tecnologie di robot-for-advisor, instant e open banking.

In una logica di semplicità dell’operatività online il sito permetterà ai clienti di accedere ai diversi conti registrati con la modalità a tendina che aprirà immediatamente le diverse opzioni tra cui scegliere.

Con questo lancio si completa inoltre la piena digitalizzazione dei prodotti e dei servizi di advisory. Da oggi, i consulenti di Banca Widiba potranno infatti proporre ai clienti anche la sottoscrizione della intera gamma dei fondi pensione in modalità interamente paperless e in webcollaboration. Un ultimo step che ha portato al 100% i prodotti e i servizi di investimento sottoscrivibili in modalità digitale e remota.