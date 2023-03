Bancari, sul contratto arriva una nuova proroga al 30 aprile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nelle trattative per il rinnovo del contratto dei bancari arriva una nuova proroga al 30 aprile. Ieri Abi e i sindacati (Fabi, Fisac, First, Uilca e Unisin) si sono incontrati e hanno deciso di proseguire in continuità con quanto avevano deciso alla fine dell’anno, per poter avviare il percorso per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del 19 dicembre 2019.

Gli incontri che si svolgeranno tra le parti entro il 30 aprile 2023 si considereranno convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022 ad ogni conseguente effetto, con la conseguente “mera” sospensione, fino al 30 aprile 2023, dei termini al 31 dicembre 2022. Eventuali accordi che dovessero essere raggiunti nei prossimi due mesi avranno come decorrenza il 1° gennaio di quest’anno. Dall’accordo raggiunto ieri non derivano effetti di proroga o di ultrattivià di disposizioni scadute al 31 dicembre del 2022. Per le prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 30 aprile 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto siglato a fine 2019 che è scaduto alla fine dell’anno scorso e che riguarda circa 270mila lavoratori.

