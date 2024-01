Bancari, 60mila uscite nel mondo. Ma l’Italia contiene i tagli: ecco come

In passato non è stato così, se è vero che i lavoratori sono scesi sotto i 270mila, da 343mila del 2009. Limitandoci al 2023 e ai primi segnali per il 2024, stando agli aggiornamenti o ai nuovi piani annunciati, considerando 8 realtà, da Intesa Sanpaolo a UniCredit, Banco Bpm, Bper, Crédit Agricole, Credem, gruppo Mediobanca, Banca popolare di Sondrio (ne abbiamo contattate 10, ma Bnl e Mps non hanno fornito i dati), nel complesso, si può stimare un ricambio generazionale con oltre 11mila uscite e circa 7.300 assunzioni.

Nel 2023 sono usciti volontariamente quasi 6.200 bancari, mentre le assunzioni sono state poco più di 4.300. Nel 2024, per ora, gli ingressi programmati sono 3mila, mentre i piani di uscite volontarie riguarderanno poco meno di 5mila persone.

L’incognita Mps

Gli equilibri che si sono creati in questi ultimi tempi, determinati anche dal patto non scritto con i sindacati per cui nei piani di riorganizzazione ogni due uscite deve esserci un’assunzione, potrebbero però cambiare notevolmente in caso di fusioni o aggregazioni. I riflettori sono tutti puntati su Mps su cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, si è detto convinto che «nel 2024 possa concretizzarsi una soluzione in grado di ridefinire il sistema bancario in un’ottica policentrica» (si veda l’intervista al Sole24Ore del 31 gennaio).

I temi del ricambio generazionale

A guidare il ricambio generazionale delle banche, oltre al presidio della rete commerciale, sono i bisogni alimentati dagli investimenti in Information and technology: nel 2023 c’è stato un aumento della spesa del 9,4% per un totale di oltre 2,2 miliardi, secondo la ’Rilevazione sull’IT nel settore bancario’, curata da Cipa (Convenzione interbancaria per l’automazione) e Abi. Questo spiega anche perché i profili che le banche cercano sono sempre più in ambito tecnologico. Anche per internalizzare le attività, come sta facendo Intesa Sanpaolo.