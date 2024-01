Bancari, Intesa ricuce con Abi sul contratto ma sul sindacale va avanti da sola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Intesa Sanpaolo ricuce con Abi sul contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari - come dice anche la firma che ha posto lo scorso novembre – ma non rientra nel Comitato affari sindacali e del lavoro dell’associazione. Per ora, almeno. Al 128° Consiglio nazionale del primo sindacato del credito, gli autonomi della Fabi, cominciato ieri a Milano, nella ricostruzione delle dinamiche dell’ultimo rinnovo, il maggiore rilievo è stato dato al ruolo della prima banca del Paese.

La discontinuità nelle liturgie sindacali

Il suo ceo, Carlo Messina, ha sparigliato le carte a più riprese, prima revocando il mandato per la rappresentanza sindacale ad Abi, poi dando il via libera all’aumento di 435 euro e infine accelerando il ritmo fino a dire che entro il 2023 avrebbe dato comunque un anticipo dell’aumento anche se il contratto non sarebbe stato firmato entro l’anno. Un annuncio avvenuto in un momento molto preciso, in cui la banca ha mostrato il suo volto sociale, in occasione della giornata di Brescia “Nessuno escluso” per la lotta alle disuguaglianze e alla povertà, concretizzatasi destinando 1,5 miliardi di euro a iniziative in questa direzione. Creando quasi un’osmosi tra il sentire della banca e le relazioni sindacali.

Tutte decisioni, secondo quanto interpreta il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, che «hanno portato una forte discontinuità nelle antiche liturgie sindacali, spesso fonte di perdita di tempo, in un momento in cui invece era urgente consentire ai lavoratori di recuperare il potere d’acquisto».

Il modello Ania

Intesa Sanpaolo, del resto, non è nuova a scelte dirompenti. Nel 2012, racconta il responsabile delle politiche sindacali e del lavoro, Alfio Filosomi, «il gruppo che per la divisione insurance applica il contratto assicurativo, è uscito dall’Ania dove poi è rientrato tant’è che oggi Nicola Fioravanti (ad Intesa Sanpaolo Vita e responsabile divisione insurance, ndr) è uno dei vicepresidenti. Ma è stata mantenuta la revoca del mandato sindacale. Le società del gruppo assicurativo si avvalgono della prerogativa di svolgere le trattative in via autonoma e separata, riconosciuta dall’art.2 lettera e) dello Statuto dell’Ania».

Contratto dinamico, cantiere aperto

Sul nuovo contratto dei bancari, andando oltre il risultato economico, il presidente del Casl di Abi Ilaria Maria Dalla Riva spiega che segna «la nascita di un modo di fare accordi che offrono strumenti per dare una risposta all’oggi, ma anche di guardare alla prospettiva futura. Quello che abbiamo fatto potremmo definirlo un contratto dinamico». O come dice Stefano Bottino, responsabile della direzione sindacale e del lavoro di Abi, al suo ottavo contratto, ha cercato di «creare strumenti per traguardare il 2026, come se fosse un accordo in formazione progressiva». La massima espressione di tutto questo sta nella cabina di regia nazionale che è stata creata nel 2019 e che estende il suo raggio d’azione alla banca digitale, diventando il luogo di confronto permanente fra Abi e i sindacati sull’innovazione tecnologica, la digitalizzazione, le nuove mansioni e le figure professionali.