Bancari i più colpiti in Borsa da crisi Ucraina, a Milano affonda Unicredit

Intesa Sanpaolo Russia ha una rete di 28 sportelli e circa mille dipendenti. L'esposizione al rischio sovrano russo è limitata a circa 50 milioni. «Noi non facciamo geopolitica - aveva spiegato l'a.d. Carlo Messina a inizio febbraio -. Noi rispettiamo le regole che ci sono nell'ambito internazionale». «Rispetteremo le regole che verranno definite di volta in volta - aveva aggiunto -, ma non vedo che problemi ci possano essere per noi in Russia che per noi, tra l'altro, e' anche profittevole».

Unicredit, in Russia generato il 3% dei ricavi



UniCredit, da parte sua, nel Paese ha una rete di 72 sportelli e un'esposizione al debito sovrano di circa un miliardo. La controllata russa rappresenta circa il 3% dei ricavi e del capitale allocato del gruppo e la banca ha segnalato di recente che tutte le esposizioni presentano un elevato grado di copertura.

A fine gennaio l'amministratore delegato Andrea Orcel aveva spiegato che UniCredit «resta in Russia», dove ha «sempre avuto una presenza superiore al costo del capitale». «Siamo contenti», della presenza in Russia, aveva aggiunto, «e siamo impegnati» a mantenerla, anche perché «non ha impatti significativi sul nostro costo del rischio visto anche la dimensione sul totale delle nostre attività».

Orcel aveva tuttavia ammesso di aver deciso di ritirarsi dalla due diligence per acquisire la russa Otkritie proprio «visto il contesto politico». Nel 2021 UniCredit ha realizzato nel Paese un utile di 180 milioni, in crescita del 48,5% rispetto al 2020.

Per quanto riguarda infine l'esposizione alla Russia dei settori bancari dei singoli stati europei, i dati della Banca dei regolamenti internazionali aggiornati a giugno 2021 citati in un report del Credit Suisse mettono ai primi posti Italia, Francia e Austria. Per gli istituti italiani e francesi l'esposizione complessiva è superiore ai 30 miliardi di dollari, mentre per quelli austriaci e' intorno ai 22-23 miliardi di dollari.