Bancari, salta incontro Abi-sindacati sul contratto Le parti hanno convenuto di rimandare al 23 settembre la ripresa del negoziato che riguarda 290mila lavoratori di Cristina Casadei

Il negoziato per il rinnovo del contratto di lavoro dei 290mila bancari delle aziende della galassia Abi è rimandato a settembre. È infatti saltato l’incontro di oggi tra Abi e i sindacati che hanno preferito rimandare la discussione e hanno scelto un profilo basso per gli auguri di buone ferie, dopo gli accesi scambi di missive della scorsa settimana, seguiti alle indiscrezioni sul pacchetto di esuberi che Unicredit starebbe allegando al prossimo piano industriale (che sarà presentato il 3 dicembre).

Il prossimo incontro sul contratto, per ora, è segnato nelle agende dei segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin e del Casl di Abi per il 23 settembre. Altri due incontri sono inoltre già stati calendarizzati per ottobre. Intanto, però, le diplomazie hanno proseguito i lavori e hanno fatto qualche passo in avanti nei negoziati.

Da parte di Abi ci sarebbe un sostanziale via libera alla cabina di regia sulle nuove tecnologie e la digitalizzazione dell’industria bancaria. Nei giorni scorsi, il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, che domani parteciperà a un videoforum in diretta sul sito del Sole 24 Ore, aveva spiegato che i sindacati non si sarebbero accontentati di un osservatorio ma che sarebbe servita una vera e propria cabina di regia perché «il nostro obiettivo è governare il cambiamento e le sfide che attendono il settore, dove stanno nascendo nuove figure professionali, dalla sicurezza informatica agli esperti di progettazioni e meccanica tridimensionale, dai matematici agli ingegneri ai professionisti delle relazioni digitali ai consulenti universali». Alla cabina di regia il compito, ha spiegato Sileoni, «di riuscire a regolare il profondo mutamento del settore per evitare che ciascun gruppo bancario faccia quello che vuole creando una giungla nella categoria».