Bancarotta fraudolenta, indagati i fratelli Maccaferri. Sequestrati 57,6 milioni

La tensione finanziaria fin dal 2014

A ciò si aggiunga che le indagini della Guardia di finanza hanno dimostrato come il Gruppo Maccaferri fosse in «tensione finanziaria» a partire dal 2014. L’equilibrio economico sarebbe stato raggiunto in questi anni soltanto grazie alla dismissione di consistenti asset che hanno generato plusvalenze tali da coprire le perdite di esercizio e anche mediante la contabilizzazione di crediti della holding verso controllate.

La Newco

In sostanza - è annotato negli atti - «la scissione disposta nel 2017 ha permesso di esfiltrare dal Gruppo, in favore di una Newco (la Sei, ndr) appositamente creata, consistenti asset remunerativi sia immobiliari che partecipativi». E così, ipotizzano i pm, il Gruppo Maccaferri «ha visto eroso il patrimonio (valore netto di 57,6 milioni) e privato di cespiti-proprietà immobiliari valorizzati per circa 102 milioni di euro, potenzialmente idonei non solo ai fini dell’attività produttiva propria ma anche per il reperimento di nuove linee di credito».

La difesa

«Abbiamo appreso questa mattina dell’esistenza di un’indagine della Procura della Repubblica di Bologna che ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento a un’operazione di scissione parziale dalla società Seci alla società Sei. Nel pieno rispetto della magistratura inquirente, i fratelli Maccaferri si considerano sin d’ora a completa disposizione dei Pubblici Ministeri per chiarire, con l’ausilio dei loro consulenti, la piena legittimità dell’operazione oggetto d’indagine e l’assoluta correttezza del proprio operato». Lo dichiara l’avvocato Tommaso Guerini, legale dei fratelli Maccaferri.

