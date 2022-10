Bancarotta, responsabilità soft per l’amministratore senza deleghe

Il concorso omissivo in fatti di bancarotta richiede, quindi, sia la prova dell’effettiva conoscenza di condotte pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di segnali di allarme inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito, sia la prova della volontà di non attivarsi per scongiurare l’evento (Cassazione, 42568/2018).

Gli indizi non sono sufficienti

Non bastano gli indizi di una situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale ma va verificato che l’amministratore privo di delega si sia rappresentata la significativa possibilità che il pregiudizio per i creditori si potesse produrre e, ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi (Corte di cassazione, Sezioni unite 38343/2014).

Se, comunque, residua il dubbio che il consigliere di amministrazione non operativo abbia sottovalutato i segnali di allarme o non li abbia adeguatamente percepiti, e sia per questo rimasto inerte, la sua omissione va qualificata come colposa. Ove non si possa dimostrare almeno il dolo eventuale, cioè la consapevolezza dei rischi derivanti dalle condotte antidoverose, infatti, il giudice di merito dovrà comunque propendere per la colpa cosciente, cioè per la soluzione più favorevole all’imputato; e pertanto escludere che in relazione a quella posizione di garanzia sia sorto l’obbligo di impedire le condotte degli amministratori operativi.

Norme e Giurisprudenza

L’obbligo di impedire condotte pregiudizievoli

Le responsabilità degli amministratori senza delega derivano dall’obbligo di impedire le condotte pregiudizievoli degli amministratori delegati, di cui abbiano avuto conoscenza o potevano essere a conoscenza usando l’ordinanza diligenza.