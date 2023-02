Bancassicurazione digitale, in Italia offerta carente, ma pronta a crescere

Ascolta la versione audio dell'articolo

La strategia di bancassurance diventa sempre più cruciale sia per le banche, per intercettare le esigenze dei clienti, che per la compagnie assicurative, che trovano nel canale bancario una modalità più rilevante di distribuzione. Ma il modello deve essere sempre più votato al digitale e alla flessibilità di fronte a un utente ormai abituato ad acquistare da dispositivi mobile soluzioni innovative e adeguate ai propri bisogni anche per quanto riguarda la copertura del rischio.

Però l’Italia è ancora indietro. Il Digital Bancassurance Index, realizzato dall’Italian Insurtech Association, evidenzia un livello di digitalizzazione del settore bancassicurativo non ancora adeguato agli standard e con una bassa penetrazione. Lo scarso utilizzo di piattaforme e strumenti digitali per la vendita di polizze, e una customer experience ancora acerba è valutato appena sufficiente dai clienti, posizionando le banche italiane a metà classifica nell'Index.

Il punteggio non raggiunge neanche la piena sufficienza, con 16/30 secondo le tre direttrici sviluppate da Italian Insurtech Association: l'utilizzo di tecnologie digitali per la vendita di polizze assicurative, l'automazione di processi aziendali, valutazione della customer experience digitale. La sfida per gli operatori della digital bancassurance sarà quella di sfruttare nuovi modelli distributivi emergenti per allargare il proprio bacino clienti.

Ma ci sono anche segnali positivi, di evoluzione della consapevolezza. La ricerca, che ha coinvolto oltre cento istituti bancari, entro fine 2023 circa il 50% delle banche utilizzerà strumenti digitali per la vendita di polizze assicurative. Il numero di banche digitali in Italia è in aumento, una risposta obbligatoria considerando che oggi 9 clienti su 10 aprono un conto corrente online, e il 35% non si reca più agli sportelli.

A fronte dell'80% del target bancario che oggi è digitale, l'offerta assicurativa digitale è ancora limitata: nel 2022 solo 20% delle banche italiane ha distribuito prodotti assicurativi online, numero che è destinato a salire a 90% entro il 2030.